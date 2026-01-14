Pokémon: Dieses Mädchen taucht im ersten Intro auf und dann nie wieder

Ash fragt sich auch, wer und warum das Mädchen überhaupt im Intro war. (© The Pokémon Company / OLM)

Sicherlich könnt auch ihr euch noch gut an das legendäre erste Pokémon-Intro mit Ash und seinen Freund*innen erinnern. Aber kennt ihr auch noch das unbekannte Mädchen mit den braunen Haaren, das ebenfalls im Opening zu sehen war, aber keine Rolle in der Geschichte von Pokémon spielte? Zumindest in der deutschen Fassung des Kult-Intros ist das der Fall. Für den japanischen Songtext war sie jedoch unverzichtbar.

Das unbekannte Mädchen ist Teil des japanischen Pokémon-Intros

Deutsche Pokémon-Fans können den Songtext des allerersten Anime-Intros meist noch immer im Schlaf mitsingen. Schon alleine bei den Worten “Ich will der Allerbeste sein” können wir zumindest nicht anders, als das Lied vor uns hinzusummen.

Während der deutsche Text aber nichts über das unbekannte Mädchen mit den braunen Haaren verrät, unter dem Pikachu durchrennt, ist sie ein essenzieller Bestandteil des japanischen Songtextes.

Denn in der Szene, in der auf Deutsch “Komm schnapp sie dir! Dein Herz ist gut.” gesungen wird, heißt es im Japanischen Original (ins Deutsche übersetzt): “Ich schnappe euch, Pokémon! Ob in Feuer, Wasser, Gras, Wald, Boden, Wolken und unter dem Rock dieses Mädchens!”.

Das mysteriöse Mädchen, das ihren Rock festhält, nachdem Pikachu durch ihre Beine gelaufen ist, ist aber nur aufgrund des japanischen Liedtextes in einer Szene kurz zu sehen. Im Anime selbst hat sie keinen Auftritt.

Hier könnt ihr euch das japanische Original-Intro von Pokémon anschauen, das von User The AniPoké Collection auf YouTube hochgeladen wurden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die deutsche Fassung hat die Stelle des Textes nicht übersetzt und das Intro umgestellt

Wer sich beide Intros angeschaut hat, dürfte sofort erkennen, dass in der deutschen Fassung einiges geändert wurde. Nicht nur wurden die Szenen aus dem Original für die deutsche Version umgestellt (statt weiter hinten ist das Mädchen am Anfang zu sehen), auch der Liedtext wurde angepasst.

Die unangebrachte Andeutung, dass Ash auch unter den Röcken von Mädchen nach Pokémon sucht, wurde komplett aus der deutschen Übersetzung gestrichen und umgeschrieben.

Habt ihr euch jemals über das unbekannte Mädchen im Intro Gedanken gemacht und welches deutsche Anime-Intro ist euer absoluter Favorit?