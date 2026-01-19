TCG-Fan besorgt sich alte VHS vom zweiten Pokémon-Film aus 2000 und findet darin alte Promo-Pikachu-Karte

Ein TCG-Sammler hat in einer alten Pokémon-VHS eine Pikachu-Promokarte gefunden.

Habt ihr noch eine alte Pokémon-VHS oder -DVD zu Hause bei euch oder euren Eltern herumliegen? Falls ja, dann schaut doch mal bei der nächsten Gelegenheit nach, ob sich in der Hülle vielleicht sogar noch eine Pokémon-Promokarte befindet!

Pokémon-Promo in alter VHS zum Film entdeckt

Pokémon TCG-Sammler "ckulasze96" ist vor einigen Tagen genau das passiert: Der Redditor hat nach eigenen Angaben "übers Wochenende" den zweiten Pokémon-Film aus dem Jahr 2000 (deutscher Titel: Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen) als VHS-Kassette aufgegabelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In der Hülle der Videokassette fand der Glückspilz eine alte Promokarte vor, die dort offenbar komplett vergessen wurde. Woher der Sammler die VHS hat, ist nicht bekannt.

Womöglich hat der User das Exemplar in einem Second Hand-Laden gefunden oder von einer befreundeten Person ausgeliehen, die den darin enthaltenden Schatz schlicht und einfach übersehen oder ignoriert haben könnte.

0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Autoplay

Bei der Karte handelt es sich um die Pikachu-"Black Star"-Promokarte mit der Nummer 27. Und ja, dieses Schmuckstück wurde im Jahr 2000 tatsächlich zum VHS- und DVD-Release des zweiten Pokémon-Films am 14. November 2000 in den USA verteilt. Im perfekten (PSA 10) Zustand wurde die Karte zuletzt für 165 US-Dollar, also rund 140 Euro, verkauft (via Pricecharting).

In Deutschland sowie in den anderen Ländern Europas wurde die Pikachu-Promokarte Nr. 27 allerdings nicht verteilt. Bleibt also die Frage, welche Promokarte eigentlich der deutschen VHS/DVD des zweiten Pokémon-Streifen beilag. Vielleicht könnt ihr euch ja sogar noch daran erinnern – falls ja, dann schreibt uns eure Antworten gerne JETZT unten in die Kommentare!

Für alle anderen kommt hier die Auflösung: Zum deutschen VHS- und DVD-Release von Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen wurde die Black Star-Promokarte Nr. 27 alias Fliegendes Pikachu verteilt. Schaut mal nach, ob ihr die vielleicht sogar noch bei euch "herumfliegen" habt.

Zum Kinostart des zweiten Pokémon-Films wurde bei uns übrigens hingegen die berühmt berüchtigte Promokarte "Ancient Mew" verteilt. Wahrscheinlich ist die euch aufgrund ihres markanten Designs eher in Erinnerung geblieben.

Welche Pokémon TCG-Promokarten befinden sich in eurem Besitz?