Pokémon in all ihren Farben und Formen sind überall, und das schon seit vielen Jahren. Trotzdem denken wir eher nicht direkt an Pikachu und Co., wenn es um die erfolgreichsten Medien-Marken geht. Stattdessen dürften den meisten wohl Namen wie Star Wars oder Marvel einfallen. Aber das Pokémon-Franchise steckt sie offenbar alle in die Tasche.

Pokémon ist das umsatzstärkste Franchise

Pokémon macht insgesamt offenbar mehr Umsatz als Star Wars. Damit führt das Franchise die Liste der Medien-Marken mit dem höchsten Umsatz an. Star Wars folgt an zweiter Stelle, dicht gefolgt von Hello Kitty. Dabei gibt es Letzteres schon seit 1974 und Star Wars seit 1977, während die Pokémon erst seit 1996 ihr Unwesen treiben.

Pokémon Let's Go:

RPGs sollen Verkaufszahlen der Switch steigern

Knapp 60 Milliarden US-Dollar insgesamt

Das Pokémon soll mittlerweile schon geschätzte 59,1 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben. Davon entfallen 48,5 Milliarden auf Retail-Verkäufe, 2 Milliarden auf Einnahmen mit Pokémon GO und 1,02 Milliarden auf Kino-Eintrittskarten.

Star Wars kommt insgesamt 'nur' auf 42,9 Milliarden US-Dollar. Überraschend wirkt auf den ersten Blick der dritte Platz: Hello Kitty. Das Franchise erwirtschaftet mehr Umsatz als Harry Potter, Batman, das Marvel Cinematic Universe, James Bond oder das Mittelerde-Universum.

Anime- und Manga-Franchises gibt es ebenfalls einige in der Liste: Fist of the North Star steht an 11. Stelle, Gundam landet auf Platz 15. Neon Genesis Evangelion folgt auf der 17, Yu-Gi-Oh und Dragon Ball rangieren noch dahinter.

Pokémon GO:

Diese Alola-Pokémon schlüpfen aus 7 Km-Eiern

Hättet ihr das erwartet? Wie findet ihr die Liste, was hat euch überrascht?

Pokémon Quest - Screenshots ansehen