Pokémon Karmesin/Purpur startet neuen 7 Sterne-Raid mit Wasser-Starter aus Gen 5

Die Tera-Raids bieten die Chance auf besonders seltene Pokémon.

Zuletzt hatten Trainer und Trainerinnen in Pokémon Karmesin & Purpur die Chance, sich Heiteira und Silvarro in einem Tera-Raid zu sichern. In wenigen Wochen startet ein neuer Tera-Raid mit einem Schwierigkeitsgrad von sieben Sternen. Wir verraten euch alle Infos, die ihr zum kommenden Tera-Raid wissen müsst.

Alle Infos zum Admurai-Raid

Pokémon: Admurai mit Titanen-Zeichen

Admurai mit Titanen-Zeichen Tera-Typ: Käfer

Käfer Level: 100 (7 Sterne-Raid)

100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeiträume: 31. März 2023 bis 2. April 2023 von 02:00 Uhr bis 1:59 Uhr

07. April 2023 bis 09. April 2023 von 02:00 Uhr bis 1:59 Uhr

Das ist das Besondere an Admurai: Durch den Tera-Typ Käfer ist es stark gegen Pflanzenpokémon, die normalerweise sehr effektiv gegenüber Admurai wären. Dafür haben Feuerpokémon nun eine Chance, Schaden anzurichten, da sie sehr effektiv gegen Käferpokémon sind.

Was ist die beste Taktik? Am effektivsten sind Elektro- und Flugpokémon, da sie gegen einen der beiden Typen sehr effektiv sind und keine Schwäche gegenüber dem anderen Element bieten. Gesteinpokémon wären gegen den Käfertyp sehr effektiv, stecken aber auch mehr Schaden bei Wasserattacken von Admurai ein und sind deshalb keine gute Wahl.

Eure Chance auf den Starter Ottaro: Bislang war es nicht möglich, Admurai und seine Vorstufen Ottaro und Zwottronin im Spiel zu bekommen. Somit ergibt sich die erste Chance, den Wasserstarter zu sammeln. Bedenkt, dass ihr pro Spielstand nur ein Exemplar fangen dürft. Tretet ihr öfter an, warten andere wertvolle Belohnungen.

So startet ihr den Tera-Raid

Der Tera-Raid ist nur für diejenigen verfügbar, die alle drei Pfade der Hauptstory in Pokémon Karmesin & Purpur abgeschlossen haben. Zudem müssen alle Arenaleiter*innen ein zweites Mal besiegt und das Akademieturnier gewonnen werden. Im Anschluss müsst ihr so lange 5 Sterne-Raids absolvieren, bis ihr eine Nachricht erhaltet, die euch zu 6 Sterne- und 7 Sterne-Raids einlädt.

Die Tera-Raids lassen sich nur mit einer stabilen Internetleitung betreten. Um den 7 Sterne-Raid freizuschalten, müsst ihr nämlich die PokéPortal-News empfangen, die das Event startet. Für den Online-Koop benötigt ihr zusätzlich ein Abonnement bei Nintendo Switch Online.

Welche Pokémon werdet ihr für den Raid nutzen?