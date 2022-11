Pokémon Karmesin/Purpur-Multiplayer: Im Koop mit Freunden spielen, so geht's

Das neue Pokémon-Spiel ist endlich für die Switch erschienen, in den beiden Editionen Karmesin und Purpur. Ihr wollt die Paldea-Region gemeinsam mit euren Freund*innen im Koop erkunden? Wir verraten euch, wie ihr den Multiplayer startet - lokal und online -, was ihr dafür braucht und zusammen unternehmen könnt.

Alles, was ihr zum Start über das Koop-Spielen wissen müsst

Das könnt ihr im Koop gemeinsam tun: Im Koop könnt ihr nicht nur zusammen auf Entdeckungstour gehen, sondern auch Seite an Seite kämpfen oder gegeneinander antreten, um rauszufinden, wer am stärksten ist. In Tera Raids könnt ihr euch zudem Terakristall-Pokémon stellen. Und natürlich könnt ihr auch tauschen, um eure Taschenmonster-Sammlung zu vervollständigen.

Das alles geht übrigens nicht nur zu zweit mit einer weiteren Person, sondern in Teams mit bis zu vier Freundinnen und Freunden.

Das braucht ihr, um die Online-Funktionen nutzen zu können: Um das kostenpflichtige Switch Online-Abo kommt ihr nicht herum, wenn ihr online und nicht lokal im Koop spielen wollt. Falls ihr die Mitgliedschaft noch nicht habt, müsst ihr euch diese zuerst holen.

Couch-Koop: Wollt ihr dagegen im lokalen Koopf zusammen zocken, so braucht ihr die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft nicht, sondern nur jeweils einen eigenen Controller.

Wollt ihr wissen, wie Karmesin und Purpur bei uns abgeschnitten hat, dann schaut doch mal in unser Test-Video rein:

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

So startet ihr den Multiplayer

Wollt ihr den Online-Koop nutzen, so müsst ihr - im Gegensatz zum lokalen Koop - zuerst online gehen. Danach funktioniert beides gleich.

Im Poké-Portal (ganz oben im Menü) findet ihr die Freundeskreis-Option, über die ihr euch verbinden könnt. Ihr habt die Möglichkeit, eine eigene Gruppe aufzumachen oder einer bereits bestehenden Gruppe beizutreten. Für Letzteres braucht ihr aber den Link-Code vom Host. Umgekehrt seid ihr Host, wenn ihr selbst eine Gruppe eröffnet und müsst folglich den Code mit den anderen Personen teilen.

Zu weiteren Guides geht es hier:

Das dürfte euch auch noch interessieren: Während ihr zusammenspielt, sind nur die Story-Events des Gruppen-Hosts aktiv. Ihr könnt aber, wenn ihr einem Host beitretet Shinys fangen. Allerdings kann es sich nur eine Person aus der Gruppe schnappen.

Werdet ihr Paldea gemeinsam im Koop zocken und nutzt ihr die Online-Funktion oder spielt ihr lokal zusammen?