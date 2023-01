Pokémon Karmesin/Purpur-Fan deckt neue Attacke auf, die wohl zu den Stärksten aller Zeiten zählt

Mit Pokémon Karmesin & Purpur sind nicht nur neue Taschenmonster erschaffen worden, sondern auch neue Attacken. Eine davon ist die Geist-Attacke „Letzte Ehre“, deren Stärke sich mit jedem kampfunfähigen Pokémon steigert. Doch ein Fun Fact eines Pokémon-Fans klärt nun auf, dass hinter der Attacke mehr steckt als die simple Beschreibung es vermuten lässt.

Letzte Ehre zählt zu den stärksten Pokémon-Attacken

Was ist „Letzte Ehre“? Die Beschreibung der Attacke liest sich sehr eindeutig. Die Attacke soll gefallene Pokémon rächen und wird um 50 Punkte stärker, je mehr kampfunfähige Pokémon sich im Team befinden. Doch ein Reddit-Post klärt nun auf, dass das so nicht ganz stimmt:

Die Stärke berechnet sich nicht danach, wie viele besiegte Pokémon sich im Team befinden. Vielmehr geht die Attacke danach, wie oft ein Pokémon im Kampf besiegt wurde. Bei der Nutzung von Beleber und ähnlichen Items ist es somit möglich, die Stärke der Attacke künstlich in die Höhe zu treiben.

Wie stark kann die Attacke so werden? Das Maximum an Stärke erreicht die Attacke bei 100 besiegten Pokémon im selben Kampf. So kann die Attacke auf eine Basisstärke von 5050 kommen. Zum Vergleich: Hyperstrahl hat nur eine Stärke von 150.

Die Stärke der Attacke kann durch andere Faktoren noch weiter gesteigert werden. Wird beispielsweise ein Geist-Pokémon wie Friedwuff genutzt, um die Attacke einzusetzen, erhöht sich der Wert um 50 Prozent.

Weiterhin lassen sich Geist-Attacken durch Items wie Bannsticker oder die Fähigkeiten von Pokémon noch weiter verstärken. In den Kommentaren spinnt die Fangemeinde das Szenario weiter und kommt sogar auf einen Schaden von über einer Billion. Wenn das mal keine Hausnummer ist!

Habt ihr eine geheime Strategie, mit der ihr eure Online-Gegner in Pokémon Karmesin und Purpur gerne überrascht?