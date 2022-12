Pokémon Karmesin/Purpur: Unscheinbarer Flamingo wird für seinen mächtigen Kick abgefeiert

In Pokémon Karmesin & Purpur können wir uns zu Beginn unserer Reise für einen von mehreren Pfaden entscheiden. Einer dieser Pfade ist das Jagen von Herrscher-Pokémon und dieser lohnt sich, da sie seltene Geheimgewürze bewachen, die unseren Sandwiches bessere Attribute verleihen.

Eines dieser Herrscher-Pokémon ist das Gesteinpokémon Klibbe. Die riesige Krabbe ist der Herrscher der Steinklippe und bewacht das Süße Geheimgewürz. Ein Clip auf Reddit zeigt, wie der mächtigen Krabbe schnell der Garaus gemacht werden kann - und die Fans feiern, wie lustig diese Gegenüberstellung ist.

Klibbe mit dünnen Flamingo-Beinchen besiegt

Was ist zu sehen? Im Video konfrontiert ein Trainer das besagte Herrscher-Pokémon. Er schickt Flaminkno in den Kampf. Dabei handelt es sich um ein unscheinbares Flamingo-Pokémon, das es allerdings faustdick hinter den Ohren - oder in den Beinen - hat:

Mit einem einfachen Fußkick macht der Flamingo dem Roundhouse-Kick von Chuck Norris mächtig Konkurrenz. Klibbe verliert fast all seine Lebenspunkte und macht sich mit einer lustigen Geräuschkulisse schnellstmöglich aus dem Staub.

Warum ist der Kick so stark? Die Attacke Fußkick ist eine Kampf-Attacke, die durch den Kampf-Typ von Flaminkno noch einmal verstärkt wird. Einen ähnlichen Effekt gibt es beispielsweise bei Zwieps und der Attacke Mäuseplage:

Da Klibbe ein Gestein-Pokémon ist, ist die Kampf-Attacke sehr effektiv und verursacht doppelten Schaden. Zudem ist Flaminkno fünf Level über dem Herrscher-Pokémon, wodurch die Attacke einen noch größeren Schaden anrichtet.

Fans feiern den Power-Flamingo

In der Kommentarspalte zeigt sich, dass die Pokémon-Fans eine große Vorliebe für das Flamingo-Pokémon entwickelt haben. Flaminkno wirkt auf den ersten Blick wie ein eher tollpatschiger Flamingo, der keiner Fliege was zuleide tun könnte.

Doch das Pokémon ist stärker als es aussieht. Viele User berichten davon, dass Flaminkno sich in zahlreichen Arenakämpfen bewährt hat und sogar ein unverzichtbares Pokémon bei den Top Vier wurde. Ein User schreibt beispielsweise, dass Aokis Flaminkno ihm den Sieg über die Top Vier genommen hat.

Habt ihr auch Probleme bei den Top Vier? Solltet ihr trotz Flaminkno im Team Schwierigkeiten gegen die Top Vier haben, hilft der GamePro-Guide aus. Hier erklären wir, welche Pokémon euch erwarten und wie ihr die jeweiligen Schwächen ausnutzen könnt. Solltet ihr kein Fan von Flaminkno sein, macht das ebenfalls nichts, denn mit unserem Artikel zum Karmesin/Purpur-Pokédex habt ihr alle alternativen, fangbaren Pokémon auf einen Blick.

Was sind eure Erfahrungen mit Flaminkno? Und welche Pokémon würdet ihr aus eurem Team nicht mehr hergeben wollen?