Pokémon Karmesin/Purpur: Mit dieser Attacke heißt es für den Gegner schnell ‚Aus die Maus‘

In Pokémon Karmesin und Purpur mausert sich gerade ein eher unscheinbares Pokémon zum Geheimtipp unter Trainer*innen. Denn die Maus-Pokémon Zwieps und Famieps haben eine Signature-Attacke, die nicht nur unheimlich stark ist, sondern auch von keinem anderen Pokémon erlernt werden kann. Wir verraten euch, wieso dieses Taschenmonster auch etwas für euch sein könnte.

Maus-Pokémon schlagen Hyperstrahl und Explosion

Wer sind Zwieps und Famieps? Bei den beiden handelt es sich um weiße Mäuse, die eine kleine Familie bilden. Während Zwieps kinderlos ist, kann Famieps entweder mit einem oder zwei Kindern auftreten. Und genau diese Familienbande nutzt das Pokémon für eine einzigartige Attacke.

Bei „Mäuseplage“ handelt es sich nämlich um eine Signature-Attacke, die ausschließlich diese beiden lernen können. Die Spezialattacke erlaubt es den Pokémon, den Gegner ein- bis zehnmal mit einer Stärke von 20 und einer Genauigkeit von 90 anzugreifen.

Was ist daran so besonders? Die Attacke kann so weit hochgepusht werden, dass sie stärker ist als andere bekannte Attacken wie Explosion oder Hyperstrahl. Dafür benötigt ihr die folgenden Items und Voraussetzungen, um die Attacke an ihr Limit zu bringen:

Das Item Großlinse erhöht die Genauigkeit, sodass zehn Treffer hintereinander eine Chance von 90 Prozent haben

erhöht die Genauigkeit, sodass zehn Treffer hintereinander eine Chance von 90 Prozent haben Die Fähigkeit Techniker erhöht den Basisschaden um 50 Prozent, auf insgesamt 30

erhöht den Basisschaden um 50 Prozent, auf insgesamt 30 Durch Terakristallisierung gibt es einen zusätzlichen Schadensbonus von 33 Prozent

Zwieps und Famieps profitieren nämlich davon, dass sie vom Typ Normal sind. Dadurch wird Mäuseplage zu einer STAB-Attacke (Same Type Attack Bonus) und bekommt 50 Prozent der Basisstärke als Bonus obendrauf. Auch ihr Tera-Typ ist Normal.

Normal-Attacken leicht kontern in Karmesin/Purpur

Was kann ich tun, wenn Zwieps und Famieps mein Gegner sind? Ihr müsst keine Panik bekommen, wenn ihr den Maus-Pokémon im Kampf gegenübersteht. Es reicht völlig, ein Geistpokémon einzusetzen, da Normal-Attacken keine Wirkung gegen sie zeigen.

Alternativ könnt ihr euch das Item Beulenhelm besorgen. Dieses sorgt dafür, dass dem gegnerischen Pokémon 1/6 der maximalen KP abgezogen werden, wenn es mit einer Kontaktattacke trifft. Zusammen mit den Fähigkeiten Eisenstachel und Rauhaut kann sich so ein Schaden von 29 Prozent der gegnerischen KP ergeben, was das Maus-Pokémon schon nach wenigen Treffern in den Tod treibt.

