Pokemon Karmesin/Purpur - Zucht: So bekommt ihr Eier

Seit letzter Ende Woche dürfen wir in Pokémon Karmesin/Purpur Paldea endlich unsicher machen. Auch wenn sich im Vergleich zu vorherigen Editionen doch einiges geändert hat, können wir auch dieses Mal wieder Pokémon züchten und bunte Eier ausbrüten. Das funktioniert aber diesmal zumindest ein klein wenig anders als sonst. Hier erfahrt ihr, wie es auch bei euch mit den Poké-Babys klappt.

Ein Picknick macht nicht nur satt

Die größte Änderung ist in dieser Hinsicht wohl, dass es diesmal keine Pokémon-Horts mehr gibt, bei denen sich eure Pokémon vermehren können. Dafür könnt ihr nämlich jetzt selbst bei einem Picknick sorgen, das ihr jederzeit in der Wildnis über das Menü auf der X-Taste starten könnt.

Um Eier zu erhalten braucht ihr dann lediglich zwei Pokémon der gleichen Art, ein weibliches und ein männliches, die ihr dann beim Picknick alleine lassen könnt. Wenn ihr euch ein Ditto geschnappt habt, könnt ihr dieses auch mit jedem beliebigen Pokémon alleine lassen und erhaltet dementsprechend Eier.

Hat die Fortpflanzung geklappt, findet ihr die Eier im Korb neben dem Picknick-Tisch. Darin ist Platz für insgesamt 10 Eier, seht also am Besten regelmäßig nach, damit er nicht zu voll wird.

Wenn ihr ein Shinys züchten wollt, braucht ihr übrigens zwangsläufig ein Ditto, das ihr dann noch mit einem Ditto aus einer anderen Region tauscht. Das erhöht die Chancen darauf, dass aus euren Poké-Eiern bald auch ein Shiny schlüpft.

Liebe geht durch den Magen

Eine weitere zumindest ansatzweise neue Mechanik bei den Picknicks sind Sandwiches und auch die helfen euch bei der Zucht. Um diese herzustellen, braucht ihr natürlich schmackhafte Zutaten. Wenn ihr eure Pokémon vermehren wollt, ist es ratsam euch beispielsweise mit Bananen und Erdnussbutter einzudecken. Diese Leckereien findet ihr in Mesalona City in der Bäckerei Orno im Westen der Stadt.

Habt ihr diese Zutaten, bereitet während eures Picknicks ein Erdnussbuttersandwich her, das hält für 30 Minuten und erhöht eure Eikraft auf Stufe 2. Es klingt also nicht nur lecker, sondern führt auch dazu, dass ihr schneller an die Pokémon-Eier kommt.

Seid ihr allerdings nicht so geschickt als Sandwich-Macher*in, könnt ihr auch einfach in Asarilla im Restaurant ein Gericht für Eikraft Level 2 kaufen.

So bringt ihr die Eier zum schlüpfen

Um die Eier jetzt noch schlüpfen zu lassen, müsst ihr wieder auf altbekannte Methoden zurückgreifen: Holt euch die Poké-Eier einfach in euer Team und stapft munter weiter durch Paldea. Irgendwann werdet ihr dann von einer entsprechenden Animation unterbrochen und euer kleines Monsterchen schlüpft. Wenn ihr zusätzlich noch ein Pokémon mit der "Flammkörper" Fähigkeit dabei habt, klappt das sogar noch ein bisschen schneller.

Schwer zu finden? - Ditto

Wenn ihr euch für die Zucht ein Ditto fangen möchtet, ist das gar nicht so einfach, denn es gibt sich im ersten Moment gar nicht zu erkennen. Ganz nach seiner Art, imitiert es nämlich in der Wildnis andere Pokémon und ihr müsst erst einen Kampf mit einem Monsterchen im entsprechenden Gebiet beginnen, um zu sehen, ob ihr ein Ditto getroffen habt.

Allgemein findet ihr Dittos in dem auf der Karte lila markierten Bereich neben Mesclarra, in der Westlichen Zone 3. Trotzdem braucht ihr dafür etwas Glück und Geduld, gebt also nicht auf.