Pokémon Karmesin/Purpur: Im neuen DLC könnt ihr laut Leak einige legendäre Shinys zum ersten Mal bekommen

Sollte ein neuer Leak zutreffen, dann gibt es bald neue legendäre Shinys.

In wenigen Tagen erscheint der zweite Teil der Zone Null-DLCs zu Pokémon Karmesin und Purpur und für alle Shiny-Jäger*innen gibt es kurz vorher noch mal spannende Neuigkeiten. Für "Die Indigoblaue Scheibe" waren bereits legendäre Taschenmonster durch Datamining entdeckt worden. Ein neuer Leak sagt jetzt, dass diese auch in ihrer Shiny-Form vorkommen werden – und das würde Shiny-Premieren aus Generation 8 bedeuten.

Das sagt der Leak über die legendären Shinys in Die Indigoblaue Scheibe

In einem Post auf X listet pokeos.com Legendarys auf, die findige Dataminer entdeckt haben. Das allein ist natürlich schon interessant, aber besonders spannend ist, dass CentroLeaks diesen Beitrag mit einer weiteren Info gerepostet hat:

Das sind die 25 Legendarys aus früheren Spielen, die ihr in Die Indigoblaue Scheibe fangen könnt. Sie sind nicht shiny locked.

Was bedeutet das? "Shiny locked" bedeutet, dass es unmöglich ist, ein Pokémon in seiner schillernden Form zu erhalten. Im Umkehrschluss geht also aus dem Post hervor, dass es die genannten Legendarys auch als Shinys geben wird; zumindest, falls die Leaker recht behalten.

Damit hättet ihr dann zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit, die Generation 8-Taschenmonster Phantoross, Polaross und Dakuma als Shiny zu ergattern. Sie kamen mit Erweiterungen bei Schwert und Schild dazu.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das auch zutrifft?

Zunächst mal solltet ihr Infos, die nicht von offizieller Seite geteilt werden, immer mit Vorsicht genießen. CentroLeaks hat sich allerdings schon einen Namen damit gemacht, im Voraus Infos zu Pokémon-Spielen auszuplaudern.

Habt ihr schon von der neuen Pokémon-Serie gehört? Hier seht ihr den süßen Trailer:

1:51 Pokémon Concierge - Erster Trailer zur neuen Netflix-Serie

Trotzdem gibt es noch einigen Spielraum für Änderungen, der schon im Originalpost von pokeos.com anklingt. So lesen wir da beispielsweise: "Diese Liste ist nicht endgültig und kann sich ändern". Außerdem wäre es auch möglich, dass einige der genannten Pokémon Editions-exklusiv sind.

Die Erweiterung erscheint bereits am 14. Dezember, also dauert es gar nicht mehr lange, bis ihr mit Sicherheit Bescheid wisst.

Welches dieser legendären Shinys würdet ihr besonders gerne fangen?