Pokémon Karmesin/Purpur: So startet ihr in den DLC 'Die Türkisgrüne Maske'

In Pokémon Karmesin und Purpur können wir uns endlich in ein völlig neues Abenteuer stürzen. Mit "Die Türkisgrüne Maske" ist nun nämlich Teil 1 des DLCs "Der Schatz von Zone Null" erschienen. Teil 2 mit dem Namen "Die Indigoblaue Scheibe" erscheint Ende des Jahres, aber erst einmal geht es auf in die Kitakami-Provinz.

So startet ihr im ersten DLC-Teil den Schulausflug

Bevor wir uns aber überhaupt in den DLC stürzen können, gilt es die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Beim Kauf als auch beim Spielfortschritt gibt es etwas zu beachten. Aber keine Sorge, Teil 1 hat nur eine kleine Einstiegshürde, zu der ihr mehr hier erfahrt:

Sofern wir den richtigen DLC heruntergeladen haben und mit der Schatzsuche den nötigen Spielfortschritt vorweisen können, kann es dann losgehen. Egal welche Edition wir besitzen, der Ablauf bleibt der gleiche, um die DLC-Handlung zu starten:

Nachdem wir ganz normal über das Laden des Savegames ins Spiel starten, erhalten wir einen Anruf von Jim. Er teilt uns die tolle Neuigkeit mit, dass wir für einen Schulausflug ausgewählt wurden. Um daran teilzunehmen, müssen wir zur Akademie in Mesalona City reisen. Das geht am schnellsten über den Schnellreisepunkt direkt vor der Akademie. In der Eingangshalle sprechen wir Ms Brianna an, die dort schon auf uns wartet. Sie gehört zur Blauebeer-Akademie (die in Teil 2 nochmal wichtiger wird) und betreut uns auf der Exkursion. Nach dem Gespräch mit Ms Brianna und Senor Jim können wir wieder unseren eigenen Weg gehen, falls wir noch etwas vorab erledigen wollen. Sind wir bereit aufzubrechen, sprechen wir sie nochmal an und ab geht's in die Kitakami-Provinz, wo neue Pokémon, Aufgaben und Geheimnisse auf uns warten.

Kann ich jederzeit zwischen der Paldea-Region und der Kitakami-Provinz hin- und herwechseln? Theoretisch ja, da beide Gebiete eine eigene Map besitzen, zwischen denen wir mit dem Flugtaxi Schnellreisen können. Allerdings ist diese Funktion zu Beginn der Exkursion nicht verfügbar. Wann das der Fall sein wird, können wir selbst noch nicht mit Sicherheit sagen. Vermutlich bedarf es einen gewissen Spielfortschritt im ersten Teil des DLCs.

4:07 Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Was wir zu Beginn des DLCs Teil 1 nicht vergessen sollten, ist das herunterladen des neuen Akademie-Sets. Die neuen Klamotten erhalten alle Spieler*innen der Erweiterung automatisch. Sie können über eine extra Schaltfläche unten rechts im Menü (X-Taste) angefordert werden. Haben wir sie erhalten, können wir sie wie andere Klamotten ganz normal anlegen.

Frühkäufer*innen erhalten auch einen Code für ein Hisui-Zoroark, das über die Geheimgeschenk-Funktion freigeschaltet wird.