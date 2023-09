Pokémon Karmesin/Purpur-DLC: Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um 'Die Türkisgrüne Maske' spielen zu können

Mit "Die Türkisgrüne Maske" startet der DLC für Pokémon Karmesin und Purpur.

Wie schon Pokémon Schwert und Schild erhalten auch die aktuellen Editionen Karmesin und Purpur eine DLC, der mit seinen neuen Inhalten für viele neue Spielstunden sorgt. Dieser hört auf den Namen "Der Schatz von Zone Null". Allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten. Die Erweiterung ist beispielsweise in zwei Teile aufgeteilt. Außerdem müsst ihr einen gewissen Spielfortschritt im Hauptspiel haben, um ihn spielen zu können.

Was sind die Voraussetzungen für den DLC?

Um mit "Die Türkisgrüne Masken" den DLC starten zu können, bedarf es jedoch einen gewissen Spielfortschritt im Hauptspiel. Außerdem müsst ihr beim Kauf genauer hinschauen.

Den richtigen DLC kaufen

Schaut beim Kauf genau hin, welche Version ihr wählt. Je nachdem, ob ihr Karmesin oder Purpur besitzt, müsst ihr auch den entsprechenden DLC dafür kaufen. Besitzt ihr etwas Pokémon Purpur, funktioniert der DLC nur, wenn ihr "Pokémon Purpur: Der Schatz von Zone Null" kauft.

So weit müsst ihr im Spiel sein

Damit ihr den DLC ohne Weiteres spielen und direkt in den Schulausflug reinstarten könnt, müsst ihr im Hauptspiel Karmesin bzw. Purpur die Schatzsuche begonnen (nicht beendet) haben. Je nach Spielstil dauert es nach Spielstart an die drei Stunden, bis das der Fall ist. Bei der Schatzsuche handelt es sich um eine Projektarbeit an der Akademie.

Um später Teil 2 "Die Indigoblaue Scheibe" starten zu können, müsst ihr das Hauptspiel und Teil 1 "Die Türkisgrüne Maske" abgeschlossen haben.

Wann erscheint Der Schatz von Zone Null?

Der DLC hat nicht einen, sondern zwei Release-Termine, da er in zwei Teile aufgeteilt ist. Der erste Teil erscheint morgen für die Nintendo Switch und setzt logischerweise Pokémon Karmesin oder Purpur voraus:

Teil 1 - Die Türkisgrüne Maske: 13. September 2023

13. September 2023 Teil 2 - Die Indigoblaue Scheibe: Winter 2023

Während es euch in Teil 2 als Austauschschüler*in an die Blaubeer-Akademie verschlägt, nehmt ihr in Teil 1 an einem Schulausflug in die Kitakami-Provinz teil. Die Provinz zeichnet sich durch ihre regionalen Sagen aus und wird von den drei Pokémon Boninu, Benesaru und Beatori beschützt. Im ersten Teil geht es also etwas traditioneller zu.

4:07 Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Das müsst ihr noch zum Pokémon-DLC wissen

Diese Inhalte stecken im Karmesin/Purpur-DLC

Bis auf einige Ausnahmen wie exklusive Pokémon unterscheiden sich die DLC-Inhalte je nach Edition nicht. Euch erwarten unter anderem:

über 230 neue Pokémon exklusive Pokémon für Karmesin exklusive Pokémon für Purpur ganz neue Pokémon, darunter Sirapfel und Mortcha altbekannte Pokémon (Rückkehrer), darunter alle noch fehlenden Starter Legendäres Pokémon: Ogerpon (DLC Teil 1) Legendäres Pokémon: Terapagos (DLC Teil 2)

neue Gebiete und Orte Kitakami-Provinz (Teil 1) Blaubeer-Akademie (Teil 2)

neue Klamotten: Akademie-Set (Uniformen unterscheiden sich je nach Edition) - kann über “Herunterladbare Inhalte” erhalten werden

(Uniformen unterscheiden sich je nach Edition) - kann über “Herunterladbare Inhalte” erhalten werden neue Charaktere

neue Attacken

neue Fähigkeiten

Hier seht ihr einen Trailer zum gesamten Pokémon-DLC:

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Was kostet der Pokémon DLC?

Die beiden DLC-Teile lassen sich nicht einzeln kaufen, sondern sind nur als Paket "Der Schatz von Zone Null" erhältlich. Im Nintendo eShop kostet er 34,99 Euro. Hier müsst ihr wie gesagt darauf achten, die richtige Version für euer Hauptspiel auszuwählen.

Frühkäufer*innen (bis zum 31. Oktober 2023) erhalten übrigens einen Geheimgeschenk-Code für ein Hisui-Zoroark.