Pokémon Karmesin/Purpur: Viele Fans wollen keine DLCs, sondern bessere Performance

Pokémon Karmesin und Purpur waren für viele Fans eine technische Enttäuschung.

Pokémon Karmesin und Purpur werden mit zwei DLCs erweitert. Aber so richtig zündet die Ankündigung nicht bei allen. Zu viele Fans warten eigentlich immer noch darauf, dass die technischen Schwierigkeiten des Spiels behoben werden. Der Grundtenor lautet mehr oder weniger: DLCs gerne, aber nur mit besserer Performance.

Pokémon Karmesin und Purpur-DLCs wecken wenig Vorfreude wegen Technik-Debakel

Darum geht's: Zum Pokémon-Tag wurden die zwei Story-DLCs für Karmesin und Purpur angekündigt. Sie tragen den Titel "Der Schatz von Zone Null" und erscheinen in den beiden Teilen "Die Türkisgrüne Maske" und "Die indigoblaue Scheibe". Es gibt neue Legendäre Pokémon und offenbar sollen insgesamt sogar 230 neue Pokémon ins Spiel kommen - Letzteres besagt zumindest ein Leak.

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Viele Fans bleiben skeptisch: Die Reaktionen auf die Ankündigung fallen eher verhalten aus, wenn wir in die Kommentarspalten und Social Media-Kommentare blicken. Dort klingt vor allem durch, dass viele Spieler*innen immer noch vom miserablen Zustand enttäuscht sind, in dem das Hauptspiel erschienen ist.

T3quiLLa schreibt in den GamePro-Kommentaren unter der Ankündigung:

"Schon ein wenig frech, eine Erweiterung anzukündigen, obwohl das Hauptspiel noch immer unter der Technik leidet."

Was ist mit der Performance? Die technischen Schwierigkeiten und Performance-Probleme von Pokémon Karmesin und Purpur wurden in weiten Teilen immer noch nicht behoben. Dementsprechend wundern sich viele Fans, dass offenbar trotzdem Erweiterungen erscheinen sollen, die nichts daran ändern.

Angelotaqu formuliert es humorvoll:

"Vielleicht bekommen wir auch noch ein Update, wo wir 23 fps bekommen. Dann hätten wir endlich 25 fps zusammen und können das Spiel auch spielen."

Zweifelhafte DLC-Qualität? Der aktuelle Zustand von Karmesin und Purpur ist nach wie vor relativ desolat. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf die Zukunft und lässt viele Fans eher nicht darauf hoffen, dass die DLCs dann besser laufen und keine Schwierigkeiten haben – ganz im Gegenteil.

Es gab zwar durchaus gerade erst ein neues Update für Pokémon Karmesin und Purpur auf Version 1.2.0. Das behebt auch einige Fehler und bringt Quality of Life-Verbesserungen. Aber an den grundlegenden Performance-Problemen scheint sich wenig geändert zu haben. Ihr könnt den Patch in Größe von nur 485 MB auch jetzt schon herunterladen.

Die DLCs aus dem Der Schatz von Zone Null-Erweiterungspack sollen noch dieses Jahr erscheinen. Die Türkisgrüne Maske kommt wohl im Herbst und Die indigoblaue Scheibe im Winter 2023.

Wie findet ihr die Ankündigung? Würdet ihr die DLCs spielen, auch wenn sich an der Performance nichts ändert?