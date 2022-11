Pokémon Karmesin/Purpur: Drachenherrscher finden - Standort auf der Karte

Herrscher-Pokémon sind in Pokémon Karmesin und Purpur leicht zu finden – bis auf den "Herrscher der Drachentäuschung". Denn das riesige Monster im Caldero-See im Westen Paldeas taucht erst auf, wenn wir einen kleinen Zwischenschritt erledigen. Wir zeigen euch, was ihr machen müsst, damit der Herrscher auftaucht und der Kampf gegen ihn startet.

Fundort des richtigen Nigiragi auf der Insel im Caldero-See

Schwimmt zunächst auf die kleine zweigeteilte Insel im Caldero-See, also genau dorthin, wo auch das Herrscher-Symbol auf der Map angezeigt wird.

Überall auf der Insel findet ihr mehrere Nigiragi, die hilflos am Boden liegen. Und kleiner Spoiler vorab: Bei den Fisch-Pokémon handelt es sich offenbar um die Leibspeise des Drachenherrschers. Damit sich der Gigant aus den Tiefen des Sees erhebt, müsst ihr lediglich das richtige Nigiragi ansprechen.

Aber welches Nigiragi ist das richtige? Ihr findet es am südlichsten Punkt der Insel. Wir zeigen den Standort auf der Map:

Kampf gegen den Drachenherrscher: Habt ihr das entsprechende Pokémon angesprochen, taucht der riesige Drachenherrscher auf und – ihr habt es vielleicht schon erahnt – frisst das kleine hilflose Fischwesen. Nach der kurzen Sequenz startet auch schon gleich der Kampf gegen den Herrscher.

Eure Pokémon sollten sich für den Kampf mindestens auf Stufe 56 befinden. "Heerashai, der Herrscher der Drachentäuschung" ist ein Pokémon vom Typ Wasser. Setzt also möglichst Pokémon oder Attacken vom Typ Pflanze oder Elektro ein.

Heerashai, Herrscher der Drachentäuschung - Fundort nach dem ersten Kampf

Aber damit nicht genug: Ihr müsst Heerashai noch ein zweites Mal bekämpfen. Nach dem ersten Kampf wird es sich in Richtung der größeren benachbarten Insel direkt westlich zurückziehen. Hier müsst ihr erneut ein Nigiragi finden, dass den Drachenherrscher anlockt. Es befindet sich nördlich im Wasser. Wir haben euch den Fundort auf der Karte markiert:

Kampf gegen Nigiragi: Nach dem zweiten Kampf gegen Heerashai werdet ihr überrascht: Mit Nigiragi müsst ihr direkt im Anschluss ein weiteres Herrscher-Pokémon bekämpfen, das allerdings wesentlich stärker ist als die herkömmlichen Exemplare.

Eure Pokémon sollten sich mindestens auf Stufe 57 befinden. Nigiragi ist ein Pokémon vom Typ Drache/Wasser. Setzt also Pokémon oder Attacken vom Typ Drache oder Fee gegen den kleinen Fisch ein.

