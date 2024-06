Dieses Feature aus Pokémon Karmesin/Purpur ist uns komplett entgangen – dabei ist es super offensichtlich

Von ganz klein bis ganz groß gibt es die Taschenmonster in den modernen Spielen in unterschiedlichen Größen.

Die Pokémon-Reihe begeistert schon seit Jahren durch die lebendigen Welten und die Liebe zum Detail, wenn es um die mehr oder weniger kleinen Taschenmonster geht. Apropos: Genau eines dieser Details betrifft die Größenunterschiede in den moderneren Spielen wie Karmesin/Purpur, Legenden Arceus und GO.

Von XXXS bis XXXL ist alles dabei

Auf Reddit teilt “ExpertPowerful7028“ eine Lernerfahrung betreffend Pokémon-Größen. Dabei geht es nicht um die Größenunterschiede zwischen verschiedenen Pokémon, die schon lange Teil der Reihe sind. Stattdessen kann in Pokémon Karmesin/Purpur das gleiche Pokémon in neun unterschiedlichen Größen kommen. “ExpertPowerful7028“ zeigt dies anhand von zwei Glumandas:

Die Community teilt in den Kommentaren ihre eigenen Erfahrungen mit den Größenunterschieden. So berichtet “Miyyani“ davon, in kompetitiven Kämpfen ein super kleines Fuegro zu benutzen und amüsiert sich darüber.

Auch “muffinhanger“ bringt etwas Humor in die Sache, kommentiert dafür jedoch das Bild der beiden Glumandas von “ExpertPowerful7028“. Sie würden wie DIE Cousins an einem Familientreffen aussehen, die euch danach fragen, ob ihr Spiele auf dem Handy habt. Da spricht jemand wohl aus Erfahrung.

Vor allem zeigt die Community sich hilfreich, teilt Bilder eigener Pokémon und geht genauer auf die Größenunterschiede ein und wie sich diese feststellen lassen. So erzählt “P1X3LAT0R“ zum Beispiel, dass Elite-Pokémon aus Legenden Arceus beim Übertragen nach Karmesin/Purpur automatisch zu einem XXXL-Pokémon werden.

Wie finde ich heraus, wie groß mein Pokémon ist?

Die durchschnittliche Größe findet ihr ganz einfach in eurem Pokédex, sobald ihr den Eintrag freigeschaltet habt. Ob euer Exemplar nun groß oder klein ist, findet ihr hingegen in Mesalona City heraus.

Beim Brunnen in der Nähe des westlichen Pokémon-Centers gibt es einen NPC, der die Größe eures Pokémon abschätzen kann. Seine Aussagen entsprechen dann jeweils einer konkreten Größe. XXXS- beziehungsweise XXXL-Pokémon bekommen vom NPC außerdem ein Riesen- oder Winzlings-Zeichen.

Protipp: Seit dem DLC könnt ihr euch das Ganze vereinfachen. In der Liga-AG könnt ihr am PC eure Anvisier-Funktion so verbessern, dass euch mehr Informationen wie die Größe beim Anvisieren von wilden Pokémon angezeigt werden.

Durch diesen Zusatz sind die Pokémon in den neusten Spielen also noch ein Stück individueller geworden, als wäre dies bei all den Attacken, Fähigkeiten, Shiny-Varianten, (versteckten) Werten und Co. nicht schon genug der Fall. Die vielfältigen Taschenmonster tragen zur Lebendigkeit der Welt bei, die wir so lieben.

Wusstet ihr über die Größenunterschiede Bescheid?