In Karmesin + Purpur könnt ihr neues Pokémon nur mit speziellen Trick fangen – und auf den kommt ihr niemals von allein

Zum Fangen braucht es eine musikalische Tanzeinlage.

Mit „Der Schatz von Zone Null: Die Indigoblaue Scheibe“ hat Pokémon Karmesin & Purpur seine zweite Erweiterung erhalten. Im DLC gibt es wieder einen Batzen neuer Pokémon, den ihr fangen könnt. Darunter befindet sich beispielsweise auch Terapagos, das ihr in der Kristall-Höhle antreffen könnt.

Ein weiteres neues Pokémon ist Meloetta. Doch es ist nicht möglich, das Pokémon einfach so in der freien Wildbahn zu finden. Um es hervorzulocken, ist ein spezieller Trick notwendig, auf den ihr niemals gekommen wärt.

Pokémon Karmesin & Purpur: So könnt ihr Meloetta fangen

Wie kann ich Meloetta fangen? Um Meloetta zu fangen, müsst ihr zunächst einmal die Voraussetzungen erfüllen, um den DLC spielen zu können. Dafür müsst ihr die Hauptstory des Grundspiels und den ersten DLC „Die türkisgrüne Maske“ durchspielen.

Sobald ihr die Tera-Kuppel freischaltet, könnt ihr euch auf die Suche nach Meloetta begeben. Dazu müsst ihr zum Küstenareal reisen und vom Fackellabyrinth aus nordöstlich gehen. Dort gibt es eine Stelle, an der sich plötzlich Blätter im Kreis drehen und einen Wirbel bilden.

Sobald ihr euch im Zentrum des Wirbels befindet, müsst ihr euch mindestens zehn Sekunden lang im Kreis drehen. Dabei muss eine spezielle Animation erfolgen, in der euer Charakter sein Bein anhebt und eine Pirouette macht.

Was der neue DLC sonst noch zu bieten hat, seht ihr hier:

4:13 Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer stellt den zweiten DLC 'Die Indigoblaue Scheibe' vor

Es ist wichtig, dass ihr euch bei der Pirouette im Uhrzeigersinn dreht, also in die gleiche Richtung, in der auch die Blätter um euch herum wirbeln.

Danach öffnet ihr die Kamera, indem ihr den unteren Pfeil des Steuerkreuzes drückt. Wechselt auf den Sepia-Filter und schaut euch um: Meloetta sollte irgendwo in eurer näheren Umgebung aufgetaucht sein.

Der Prozess ist äußerst komplex und vermutlich wäre kaum ein Fan selbst auf die Idee gekommen, sich an einem bestimmten Punkt der Map zu drehen und dann die Kamera mit dem passenden Filter auszuwechseln. Doch die Schritte ergeben teilweise Sinn.

Was ist Meloetta für ein Pokémon? Meloetta hat zwei Formen: Eine Gesangs- und eine Tanzform. Unsere Pirouette scheint das musikalische Pokémon wohl so zu beeindrucken, dass es gleich mitmachen will und sich dementsprechend zeigt. Mit seinem Gesang kann das Pokémon andere emotional beeinflussen. Schaltet also unbedingt euren Ton an, wenn ihr nach dem Pokémon sucht!

Meloetta ist ein Normal/Psycho-Pokémon in seiner Gesangsform, in der Tanzform wechselt es zu Normal/Kampf. Nutzt zum Fangen also ein Käfer- oder Unlicht-Pokémon (oder in seiner Tanzform ein Flug/Psycho/Fee-Pokémon), um ihm schnell Schaden zuzufügen und es zu fangen.

Im Kampf solltet ihr nicht nur auf ein Käfer- oder Unlicht-Pokémon setzen. Sobald Meloetta in die Tanzform wechselt, werden die Attacken der genannten Typen plötzlich nicht sehr effektiv.

Was war das Pokémon, für dessen Fang ihr am meisten Aufwand betreiben musstet?