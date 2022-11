In Karmesin und Purpur werden Pokémon nicht mehr krank - und das ist schade

Noch seltener als ein Lottogewinn oder die Chance auf das Fangen eines Shinys war bislang das Fangen eines Pokémon, das sich mit dem Pokérus infiziert hat. Diese Krankheit besteht seit Pokémon Silber & Gold und taucht zufällig im Spiel auf.

Doch wie es scheint, haben die Pokémon aus Pokémon Karmesin & Purpur ein stabileres Immunsystem als noch die Pokémon-Generationen bis hin zu Schwert & Schild. Denn in der Paldea-Region scheint der Pokérus ausgestorben zu sein.

Pokémon Karmesin & Purpur entfernen Pokérus

Was ist passiert? Dataminer mattyoukhana fand nun heraus, dass der Pokérus völlig aus dem Quellcode von Pokémon Karmesin/Purpur verschwunden ist. Es ist also nicht mehr möglich, in freier Wildbahn auf infizierte Pokémon zu treffen:

Was ist der Pokérus? Durch die Infektion mit der Krankheit bekommt das betroffene Pokémon bei einem Level-Up einen doppelten Boost auf die Statuswerte (KP, Angriff, …), die sich mit jedem Level-Up erhöhen. Somit trainiert das Pokémon schneller als gesunde Taschenmonster. Sprich: Der Pokérus ist nicht etwa gefährlich, sondern im Grunde das Beste, was euren Monstern passieren kann.

Die Krankheit wird zufällig auf euer Team übertragen, wenn ihr ein wildes Pokémon bekämpft, das den Virus in sich trägt und in euer Team aufnehmt. Die Chance auf eine Infektion mit dem Pokérus ist jedoch geringer als die Begegnung mit einem Shiny-Pokémon.

Womöglich hat das verantwortliche Entwickler-Team beschlossen, die Krankheit auch für die kommenden Generationen abzuschaffen, sodass wir auf diese Weise keinen Vorteil mehr beim Leveln unserer Pokémon erhalten, und das ist natürlich in gewisser Weise schade. Zumal es früher stets ein Erfolgserlebnis war, wenn sich ein Pokémon im Team den Pokérus eingefangen hat, schlicht und einfach weil die Krankheit so verdammt selten vorkommt.

Wollt ihr eure Pokémon also schneller und besser trainieren, müsst ihr auf andere Methoden zurückgreifen. So könnt ihr beispielsweise den Auto-Kampf verwenden, um eure Pokémon schneller zu leveln. Jedoch könnt ihr beim Auto-Kampf natürlich nur effizienter das Level eurer Pokémon erhöhen, aber nicht wie beim Pokérus die Werte eurer Monster boosten.

Seid ihr dem Pokérus-Virus schon einmal begegnet?