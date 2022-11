Pokémon Karmesin & Purpur - Schnell leveln, so geht's

Egal welchen Pfad wir in Pokémon Karmesin & Purpur zuerst einschlagen, unser Ziel ist es immer, dass unsere Pokémon stärker werden und das im besten Fall so schnell wie möglich. Wie ihr eure Taschenmonster fix levelt und den Grind vereinfacht, erklären wir euch in diesem Guide.

Schnell Leveln durch Kämpfe

Um Pokémon zu leveln, müssen sie Erfahrung sammeln, was voranging durch Kämpfe passiert. In Karmesin & Purpur gibt es dabei nicht nur den klassischen rundenbasierten Kampf, sondern auch Auto-Kämpfe:

Rundenbasierter Kampf: Wie gewohnt wählt ihr selbst die Pokémon, ihre Attacken und Items aus, während ihr gegen andere Trainer*innen und wilde Pokémon kämpft. Hierbei spielt auch eure Taktik eine wichtige Rolle.

Wie gewohnt wählt ihr selbst die Pokémon, ihre Attacken und Items aus, während ihr gegen andere Trainer*innen und wilde Pokémon kämpft. Hierbei spielt auch eure Taktik eine wichtige Rolle. Auto-Kampf: Euer losgeschicktes Pokémon – das an der Spitze eures Teams – kämpft automatisch gegen wilde Pokémon in der Nähe, während ihr anderweitig beschäftigt seid. Ihr müsst also nicht dabei sein und Attacken wählen.

Die Auto-Kämpfe solltet ihr dabei den klassischen Kämpfen vorziehen, um eure Pokémon schnell zu leveln. Guided hat es sogar die durchschnittlichen Erfahrungspunkte berechnet, die ihr erhaltet: Auf einen Kampf alleine betrachtet bringt war wie gewohnt ein klassischer Kampf mehr Erfahrung, auf eine Minute hochgerechnet sieht sie Sache aber schon wieder anders aus:

81 EXP pro Minute für rundenbasierte Kämpfe

101 EXP pro Minute für Auto-Kämpfe

Wer also am Stück mehrere Pokémon bekämpfen und so grinden will, kann getrost auf den Auto-Kampf zurückgreifen und sich etwas zurücklehnen.

So schickt ihr Pokémon in den Auto-Kampf

Die Funktion "Pokémon losschicken" ist neu und lässt das erste Pokémon in der Spitze eures Teams aus seinem Pokéball, wenn ihr die R-Taste drückt. Dadurch läuft es frei in eurer Nähe durch die Gegend und hat so die Möglichkeit, ohne euer Zutun Items zu sammeln. Trifft es auf wilde Pokémon, kann es auch automatisch gegen Pokémon kämpfen.

Wer gewinnt im Auto-Kampf? Da wir nicht mit der Wahl von Attacken und Items eingreifen, entscheiden im Auto-Kampf lediglich zwei Faktoren den Sieg: Der Typ des Pokémon sowie seine Stärke. Ihr solltet euch also überlegen, in welcher Zone ihr welches eurer Pokémon frei laufen lasst.

Auf die Gesundheit kommt es an: Wie gut es eurem Pokémon dabei geht, könnt ihr im Auge behalten, auch wenn ihr es nicht seht. Ihr erkennt an der KP-Anzeige, die unten links im Bildschirm angezeigt wird, wie es um seine Gesundheit steht. Übrigens kann es so nie ganz besiegt werden, steht dann aber auch nicht mehr für die Funktion zur Verfügung. Dann helfen nur noch Tränke oder der nächste Gang zum Pokémon-Center.

Erfahrung durch Freundschaft

Ein nicht zu unterschätzender Faktor beim Leveln ist außerdem die Freundschaft zu euren Pokémon. Hier gilt: Je höher das Freundschaftslevel eurer Pokémon ist, desto mehr Erfahrungspunkte bekommen sie nach einem gewonnenen Kampf. Wer schnell leveln will, sollte also auch die Freundschaft steigern.

Wie das geht? Hauptsächlich durch Picknicks, aber auch den Einsatz der Sanftglocke. Mehr dazu lest ihr in unserem Guide Pokémon Karmesin/Purpur - Freundschaft steigern und mehr EXP bekommen, so geht's.

