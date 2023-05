Pokémon Karmesin + Purpur: So schnappt ihr euch Brigaron im neuen 7 Sterne-Raid

Bald gibt es einen neuen Starter in Pokémon Karmesin/Purpur zu schnappen.

Pokémon Karmesin & Purpur hält weiterhin fleißig Tera-Raid-Events ab, bei denen ihr euch Pokémon schnappen könnt, die ihr sonst überhaupt nicht im Spiel fangen könnt. Auch diesmal ist im frisch angekündigten Event wieder ein Starter dabei, nämlich die höchste Entwicklungsstufe vom Pflanzen-Pokémon Igmaro.

Alle Infos zum Brigaron-Raid

Pokémon: Brigaron mit Titanen-Zeichen

Brigaron mit Titanen-Zeichen Tera-Typ: Gestein

Gestein Level: 100 (7 Sterne-Raid)

100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeiträume: 12. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 von 02:00 Uhr bis 1:59 Uhr

19. Mai 2023 bis 22. Mai2023 von 02:00 Uhr bis 1:59 Uhr

Das ist so besonders an Brigaron: Brigaron hat normalerweise den Typ Pflanze/Kampf und ist ein starker physischer Angreifer und Verteidiger. Außerdem ist es eure einzige Chance, euch aktuell den Pflanzen-Starter Igmaro in Karmesin/Purpur zu sichern.

Eine Übersicht aller aktuellen und kommenden Raid-Events in Pokémon Karnesin/Purpur gibt's hier:

Mehr zum Thema Tera-Raids: Alle aktuellen Events im Überblick von Annika Bavendiek

Die beste Taktik gegen Brigaron: Durch seinen Tera-Typ Gestein eignen sich besonders Attacken des Typs Kampf und Gras im Raid. Zwar sind auch Pokémon des Typs Boden, Stahl und Wasser effektiv gegen Gestein, allerdings empfehlen wir diesen Typ nicht, da sie ordentlich durch die Pflanzen- und Kampfattacken von Brigaron einstecken müssen.

So startet ihr den Tera-Raid

Die 7 Sterne-Raids stehen in Pokémon Karmesin und Purpur nicht bereits von Beginn an zur Verfügung. Zuerst müsst ihr einige Bedingungen erfüllen:

schließt die drei Pfade der Hauptstory ab

besiegt aller Arenaleiter*innen ein weiteres Mal

gewinnt das Akademie-Turnier

Anschließend schließt ihr so lange 5 Sterne-Raids ab, bis ihr im Spiel einen Anruf erhaltet, der 6 Sterne- und 7 Sterne-Raids freischaltet. Zusätzlich benötigt ihr natürlich eine Internetverbindung, um die PokéPortal-News zu empfangen, die das Event startet und an Online-Raids teilzunehmen. Für letzteres braucht ihr außerdem ein Switch Online-Abo.

Welches Pokémon werdet ihr für den neuen Raid benutzen?