Pokémon Karmesin/Purpur: Neuer 7 Sterne-Raid ist eure einzige Chance auf einen der Gen 7-Starter

Aktuell laufen in Pokémon Karmesin/Purpur noch die Tera-Raids mit den neuen Paradox-Pokémon Windewoge und Eisenblatt. Bereits jetzt kennen wir aber den nächsten 7 Sterne-Raid, der ebenfalls wieder ein exklusives Pokémon bereithält: Nämlich die letzte Entwicklungsform des putzigen Gen 7-Starters Bauz.

Alle Infos zum Silvarro-Raid

Pokémon : Silvarro mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Flug

: Silvarro mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Flug Level : 100 (7 Sterne-Raid)

: 100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeitraum: Vom 17. März bis 20. März und 24. März bis 27. März, jeweils von 01:00 bis 00:59 Uhr deutscher Zeit

Was ist das Besondere an Silvarro? Das Pflanze/Geist-Pokémon ist die letzte Stufe des Starter-Pokémons Bauz und normalerweise nicht in der Paldea-Region zu finden. Ihr könnt es also ausschließlich im Raid-Event fangen. Außerem besitzt es den Tera-Typ Flug, der einige seiner normalen Typ-Schwächen ausbügelt.

Silvarro beherrscht einige starke Attacken vom Typ Pflanze, Geist und Flug und hat zudem sowohl bei Angriff als auch Spezialangriff hohe Werte.

Nur einmal fangbar: Wie bereits bei vergangenen Raid-Events mit exklusiven Pokémon könnt ihr euch Silvarro pro Spielstand nur einmal schnappen. Trotzdem könnt ihr natürlich mehrmals gegen es antreten, um euch die wertvollen Belohnungen des Kampfes zu sichern.

So sichert ihr euch Silvarro

Voraussetzungen für 7 Sterne-Raids: Um an 7 Sterne-Raids teilnehmen zu können, müsst ihr die drei Pfade der Hauptstory abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr alle Arenaleiter*innen erneut besiegt und das Akademieturnier gewonnen haben. Dann nehmt ihr so lange an 5 Sterne-Raids teil, bis ihr einen Anruf bekommt und 7 Sterne-Raids freischaltet.

Die besten Konter für den Raid: Silvarro hat normalerweise den Typ Pflanze/Geist, im Raid bekommt es aber den Tera-Typ Flug. Damit ist es anfällig gegen Gestein, Elektro und Eis. Da Gestein allerdings schwach gegen Gras-Attacken ist ,bleiben euch starke Eis- und Elektro-Pokémon wie Miraidon, Bellibolt oder Magnezone.

Eine Übersicht aller aktuellen und kommenden Raid-Events in Karmesin/Purpur findet ihr stets im verlinkten Artikel.

Werdet ihr euch das Starter-Pokémon sichern und habt ihr schon Tipps für den Raid?