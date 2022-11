Pokémon Karmesin/Purpur - Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story

Wie lange dauert die Story von Pokémon Karmesin und Purpur? Im Rahmen des GamePro-Tests haben wir uns bereits in die Open World von Paldea gestürzt und circa 25 Stunden gebraucht, um die Story des neuen Pokémon-Abenteuers zu beenden.

Hier findet ihr die durchschnittlichen Spielzeiten, die auf HowLongToBeat.com zu finden sind.

Durchschnittliche Spielzeit der Story : 23 Stunden und 9 Minuten

: 23 Stunden und 9 Minuten Story + Extras: 34 Stunden 23 Minuten

Bedenkt, dass die Spielzeit natürlich stark vom eigenen Spielstil abhängt. In der Open World von Karmesin und Purpur könnt ihr euch schnell verlieren. Das Entdecken und Fangen von Pokémon hat uns zumindest am meisten Spaß bereitet und wir haben im Sammelrausch nicht nur einmal die Zeit vergessen.

Das sind die drei Hauptstränge der Story

Die Hauptstory verläuft in Karmesin und Purpur nicht mehr so linear wie in den Vorgängern. Diesmal verfolgt ihr gleich drei Hauptstränge mit unterschiedlichen Quests/Missionen:

Der Weg des Champs (8 Arenen) - Der klassische Weg: Besiegt insgesamt acht Arenaleiter, sammelt ihre Orden und nehmt anschließend an der Pokémon-Liga teil, wo ihr den stärksten Trainer*innen Paldeas gegenübertretet.

- Der klassische Weg: Besiegt insgesamt acht Arenaleiter, sammelt ihre Orden und nehmt anschließend an der Pokémon-Liga teil, wo ihr den stärksten Trainer*innen Paldeas gegenübertretet. Die Straße der Sterne (5 Team Star-Basen) - Wir müssen insgesamt fünf Lager von Team Star (eine Gruppe aus rebellierenden Akademie-Mitgliedern) infiltrieren und anschließend den jeweiligen Boss in einem Kampf bezwingen.

- Wir müssen insgesamt fünf Lager von Team Star (eine Gruppe aus rebellierenden Akademie-Mitgliedern) infiltrieren und anschließend den jeweiligen Boss in einem Kampf bezwingen. Der Pfad der Legenden (5 Herrscher-Pokémon) - Unser Kumpel Pepper möchte unbedingt Geheimgewürze finden, aus denen er besondere Sandwiches herstellen will. Hierfür müssen wir fünf besonders starke und große “Herrscher-Pokémon” im Kampf bezwingen.

Im Laufe eures Abenteuers entscheidet ihr euch aber nicht für einen Pfad, sondern erledigt alle drei. Die Reihenfolge, in der ihr die Aufgaben angeht, könnt ihr bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen.

In unserem Testvideo zeigen wir euch, was euch im Open World-Abenteuer erwartet:

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Wie gut ist das neue Pokémon?

Das Review-Embargo zum neusten Ableger der Pokémon-Reihe ist gefallen, unseren ausführlichen Test zu Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr hier nachlesen.

Eine Übersicht über die internationalen Wertungen zu Karmesin und Purpur findet ihr hingegen hier.

Pokémon Karmesin und Purpur ist seit dem 18. November 2022 für Nintendo Switch erhältlich.