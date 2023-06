Pokémon Karmesin/Purpur-Raid gibt euch die einmalige Chance auf ein Shiny, das es sonst nirgends gibt

Im aktuellen Pokémon-Raid gibt es die Chance auf ein schillerndes Pokémon.

Im Rahmen des letzten Direct-Showcases hat Nintendo einen neuen Raid für Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt, der euch eine ganz besondere Chance verschafft. Hier könnt ihr euch nämlich ein schillerndes Pokémon sichern, das es so sonst nirgends im Spiel zu finden gibt.

Das ist der neue Tera-Raid für Pokémon Karmesin/Purpur

Pokémon : Gierspenst

: Gierspenst Raid-Level: 5 Sterne

5 Sterne Event-Zeitraum: Der Raid läuft vom 21. Juni um 17:00 Uhr bis zum 3. Juli um 1:59 Uhr deutscher Zeit.

Was ist das Besondere an Gierspenst? Normalerweise ist Gierspenst ein "shiny-locked"-Pokémon. Das heißt, ihr könnt seine Truhenform eigentlich nicht in der besonders seltenen, schillernden Form finden, die ihm eine andere Färbung verpasst. Das Gleiche gilt für seine Weiterentwicklung Monetigo. Andere "shiny-locked"-Pokémon sind etwa die Starter und legendären Pokémon in Karmesin und Purpur.

Im neuesten Tera-Raid ist das allerdings anders. Hier kann Gierspenst nämlich tatsächlich als schillerndes Exemplar auftreten, wenn ihr Glück habt. Entsprechend ist das auch eure einzige Chance, es zu einem schillernden Monetigo weiterzuentwickeln.

Geduld ist gefragt: Wie hoch eure Chancen auf ein Shiny Gierspenst sind, hat Nintendo nicht verraten. Es kommt offiziell nur "in seltenen Momenten" vor, ihr müsst also vermutlich einiges an Zeit einplanen. Wenn die Häufigkeit der von anderen Shinys entspricht, taucht es nämlich nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4096 auf.

Immerhin gibt es einige Methoden, um diese Chancen zu erhöhen, wie etwa der Schillerpin oder bestimmte Sandwiches:

So startet ihr den Raid

Bevor ihr euch ein schillerndes Gierspenst überhaupt sichern könnt, müsst ihr den Raid erstmal freischalten. Dazu müsst ihr die neuesten Update-Daten des Spiels installiert haben und die neuesten PokéPortal-News runtergeladen haben.

Brauche ich Switch Online? Eine Mitgliedschaft für das kostenpflichtige Abonnement benötigt ihr nicht. Ihr braucht aber eine Internetverbindung, um die PokéPortal-News zu empfangen.

