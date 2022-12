Pokémon Karmesin/Purpur: Tera-Raids bringen nicht nur ein, sondern gleich drei neue Pokémon

Dank der Tera-Raids können Spieler*innen in Pokémon Karmesin & Purpur gänzlich neue Pokémon fangen, die es vorher nicht in der Paldea-Region gab. Zweimal gab es schon die Chance, ein spezielles Glurak zu fangen, das den Tera-Typ Drache trägt.

Doch Destructoid-Redakteur Chris Carter hat nun herausgefunden, dass wir durch einen Tera-Raid im Prinzip drei neue Pokémon bekommen, wenn wir denn ein Ditto in unserem Besitz haben. Dank der Zucht ist es nämlich möglich, ein Glumanda-Ei auszubrüten und es weiterzuentwickeln.

Neue Pokémon dank Zucht mit Ditto

Wie soll das gehen? Da nur ein Glurak pro Spielstand gefangen werden durfte, muss Ditto herhalten. Wir können Glurak und Ditto während eines Picknicks alleine lassen und – schwupps – regnet es bald massenweise Eier, aus denen Glumanda schlüpft.

Wie die Zucht abläuft und wo es Ditto zu fangen gibt, verrät der folgende Artikel:

Da sich Glumanda schon auf Level 16 zu Glutexo weiterentwickelt, können wir so ziemlich zügig an gleich drei neue Pokémon für unseren Pokédex kommen.

Funktioniert dieser Trick auch bei kommenden Tera-Raids? Ja! Nutzt also unbedingt die Chance und fangt die Pokémon aus den speziellen Tera-Raids, die es bislang nicht in Karmesin/Purpur gibt. Am 30. Dezember 2022 gibt es nämlich die nächste Chance, weitere Pokémon zu sammeln.

Denn ab diesem Datum wird Liberlo aus Schwert/Schild im Tera-Raid fangbar sein. Mithilfe von Ditto lässt sich dann Hopplo züchten, das sich auf Level 16 zu Kickerlo weiterentwickelt. Sollte es in den kommenden Tera-Raids noch mehr Starterpokémon geben, können sie auf die gleiche Weise reproduziert werden.

Hier gibt es das Test-Video zu Pokémon Karmesin/Purpur:

Keinen Tera-Raid mehr verpassen

Was mache ich, wenn ich Glurak verpasst habe? Das kein Problem. Es wird massenweise andere Spieler*innen geben, die bereit sind, eines ihrer Glumanda-Entwicklungen zu tauschen. So kommen auch Trainer*innen, die den ersten Tera-Raid verpasst haben, an ein Glumanda, Glutexo und Glurak.

Um keinen Tera-Raid mehr zu verpassen, ist die GamePro-Übersicht zu allen Events in Pokémon Karmesin/Purpur sehr hilfreich. Hier steht alles rund um die kommenden Tera-Raids und welche Pokémon es dort zu fangen geben wird.

Welche Pokémon möchtet ihr euch auf diese Art noch züchten?