Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr bald wieder fröhlich raiden, denn es wurden zwei neue Tera-Raid-Events angekündigt. Den Anfang macht Botogel und anschließend folgt ein echter Knaller: Liberlo aus Pokémon Schwert und Schild wird in einem 7-Sterne-Raid gleich an zwei Wochenend-Terminen auftauchen. Hier ist alles, was ihr über die neuen Raids wissen müsst.

Neue Tera-Raids für Botogel und Liberlo in Karmesin und Purpur - Termine und Uhrzeiten

Botogel (antreffbar in 1 bis 5-Sterne Raids ) - Start des Raids: Freitag, 23. Dezember 2022 um 01:00 Uhr. Ende: Montag, 26. Dezember 2022 um 00:59 Uhr

) - Start des Raids: Freitag, 23. Dezember 2022 um 01:00 Uhr. Ende: Montag, 26. Dezember 2022 um 00:59 Uhr Liberlo Termin 1 ( 7 Sterne Raid) - Start des Raids: Freitag, 30. Dezember 2022 um 01:00 Uhr. Ende: Montag, 2. Januar 2023 um 00:59 Uhr

- Start des Raids: Freitag, 30. Dezember 2022 um 01:00 Uhr. Ende: Montag, 2. Januar 2023 um 00:59 Uhr Liberlo Termin 2 (7 Sterne Raid) - Start des Raids: Freitag, 13. Januar 2023 um 01:00 Uhr. Ende: Montag, 16. Januar 2023 um 00:59 Uhr

Nutzt die Chance für Liberlo

Habt ihr Pokémon Schwert und Schild, also die achte Generation, gezockt, dann dürfte euch Liberlo bekannt vorkommen. Dabei handelt es sich um die zweite Entwicklung des Feuerstarters Hopplo (entwickelt sich auf Level 16 zu Kicklero und auf Level 36 zu Liberlo).

Womöglich werden in Zukunft weitere Starter in den Tera-Raids von Karmesin und Purpur auftauchen, hier nochmal eine Übersicht der Anfangspokémon aus Schwert und Schild:

Liberlo ist für gewöhnlich nicht in der Paldea-Region auffindbar. Die beiden Raid-Termine liefern euch also die bislang einzige Möglichkeit auf den Feuer-Hasen, den ihr dann natürlich mithilfe von Ditto züchten und weiter tauschen könnt.

Wie schon bei Glurak handelt es sich hierbei um einen 7-Sterne-Raid, heißt: Es dürfte erneut knackig schwer werden. Außerdem trägt Liberlo das Titanen-Zeichen und kann nur ein einziges Mal pro Spielstand geschnappt werden. Im Raid wird das Pokémon den Tera-Typen Kampf besitzen.

Alle bisherigen Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr hier im Überblick.

Nehmt ihr an den Raids teil?