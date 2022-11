Pokémon Karmesin + Purpur: Witziger Bug lässt Enton in den seltsamsten Situationen auftauchen

Es gibt Bugs, die hindern uns daran, Spiele zu spielen. Andere bereiten uns dagegen Kopfzerbrechen oder nerven einfach nur. So mancher Bug ist aber einfach so dermaßen witzig, dass wir nicht böse darüber sein können. In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es von allen dieser Bugs genug. Zu der lustigen Sorte gehört aktuell ein Glitch, der für viele amüsante Beiträge im Internet sorgt.

Pokémon, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen

Manche Pokémon-Trainer*innen kennen das vielleicht: Da wollt ihr in Karmesin/Purpur ganz entspannt eine Höhle untersuchen oder euch bei einem Picknick entspannen, bekommt aber wegen eines Entons plötzlich den Schreck eures Lebens, gefolgt von einem Lachflash.

Wie Domer Simpson aka lanzilla auf Twitter nämlich zeigt, erscheint manchen Trainer*innen ein ganz besonders verwirrt wirkendes Enton in Zwischensequenzen, das bei ihm für langes Gelächter gesorgt hat. Wir wissen ja, dass Enton ab und zu nicht ganz bei der Sache ist, aber dieses Maß an Verwirrung und Orientierungslosigkeit übertrifft dann doch alles andere.

So schnell, wie Enton in der Zwischensequenz auftaucht, so schnell ist es auch wieder verschwunden. Der Clip wurde mittlerweile über 65.000 Mal im Netz angesehen und erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Viele Fans haben angefangen, die Situation mit perfekt passenden Sound-Effekten zu unterlegen, die das Ganze noch witziger machen:

Offenbar scheint es aber nicht nur Enton ab und zu in solche Situationen zu verschlagen. Das Ganze passiert so ähnlich auch mit anderen Pokémon, wie dieser ebenfalls höchst amüsante Twitch-Clip hier zeigt:

Das kommt euch bekannt vor? Dann kennt ihr vielleicht einen sehr ähnlichen Bug aus Animal Crossing: New Horizons. Auch bekannt als den vielleicht süßesten und gleichzeitig furchterregendsten Jump Scare, der es je in ein Cozy Game geschafft hat:

Animal Crossing Bug sorgt für den süßesten Jumpscare, den ich je gesehen habe

Leider gibt es in Pokémon Purpur und Karmesin aber nicht nur amüsante Bugs, sondern auch viele Performance- und Grafikprobleme. Die vielen technischen Schwächen, gepaart mit der kargen, ziemlich leb- und lieblosen Open World haben dafür gesorgt, dass wir das neue Nintendo Switch-Spiel in unserem GamePro-Test abgewertet haben. Aber Pokémon Karmesin und Purpur stellen trotzdem Verkaufsrekorde auf.

Was ist euer Lieblings-Bug oder -Glitch in einem Pokémon-Spiel? Oder verderben auch auch solche witzigen Fehler den Spaß?