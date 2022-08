Animal Crossing-Bug sorgt für den süßesten Jumpscare, den ich je gesehen habe

Ihr kennt das vielleicht: Ihr spielt Animal Crossing: New Horizons und wollt eigentlich nur bei Kofi ein Käffchen trinken. Ganz entspannt, mit einem*einer Freund*in, die ihr extra dazu auf eure Insel eingeladen habt. Normalerweise sollte das kein Problem sein, aber bei einem Animal Crossing-Fan hat dieses Vorhaben für einen echten Jumpscare-Schockmoment gesorgt. Aber am besten seht ihr euch das kurze Video dazu selbst an.

Animal Crossing-Glitch sorgt für absoluten Horror

Mir nichts, dir nichts wollte Redditor lili-grace eigentlich nur gemeinsam mit einem*einer Freund*in in Kofis Café ein schmackhaftes Heißgetränk konsumieren und eventuell den einen oder anderen Plausch dabei halten. Aber stattdessen hat die Person einen richtigen Schockmoment erlebt und sich höchstwahrscheinlich ordentlich erschrocken.

Wie wir alle wissen, müssen wir ins Museum, um dem Café Taubenschlag einen Besuch abstatten zu können. Und genau dort bahnt sich das Grauen an, dass der Animal Crossing-Fan erlebt hat. Der Besuch kann oben links gesehen werden, und taucht dann plötzlich riesig groß im Vordergrund des Bildschirms auf. Dort ist die Figur nur sehr kurz, dafür aber in enormer Größe zu sehen, bevor sie wieder verschwindet.

Hier könnt ihr euch das Reddit-Video dazu ansehen, aber seid gewarnt:

Was passiert da? Das lässt sich nicht so genau sagen. Aber es muss sich dabei wohl um einen Bug oder einen Glitch handeln, der mit dem Insel-Besuch zu tun hat. Besonders amüsant und gleichzeitig gruselig wirkt, dass das mysteriöse Auftauchen im Vordergrund auch noch perfekt zum Sound passt. Die Figur erscheint und verschwindet perfekt auf den Beat, sozusagen.

Irgendwie niedlich: Spaß beiseite – auch wenn das Ganze natürlich erst einmal überraschend und ein bisschen gruselig wirkt, bleibt es natürlich Animal Crossing. Das heißt, dass die Figur nicht besonders gruselig aussieht und der Bug unfreiwillig komisch und gleichzeitig ziemlich süß wirkt. Auch Redditor lili-grace schreibt, dass der Glitch zunächst zwar ein Schock, direkt danach aber einfach nur noch witzig war.

Habt ihr euch auch schon mal so durch einen Bug erschrocken?