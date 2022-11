Pokémon Karmesin/Purpur lässt euch im Koop exklusive Pokémon fangen, wenn ihr es richtig macht

Pokémon Karmesin und Purpur ist das erste Spiel der Reihe, in dem ihr mit bis zu vier Personen richtig im Koop zusammen spielen könnt. Das heißt, ihr könnt gemeinsam die Welt erkunden, Raids absolvieren, gegeneinander kämpfen, tauschen und im Grunde alles tun, was ihr auch in eurem Spiel machen könnt. Aber eines der besten neuen Features dürfte wohl das Fangen versionsexklusiver Pokémon sein.

Richtig gelesen, spielt ihr mit einer Person zusammen, die die jeweils andere Edition hat, könnt ihr an alle exklusiven Pokémon kommen. Dann müsst ihr Pokémon nicht mühselig doppelt fangen und tauschen, sondenr könnt sie euch einfach direkt im Spiel schnappen. Allerdings gibt es hier eine Einschränkung zu beachten.

Exklusive Pokémon im Koop fangen, so geht's

Auch wenn es so wirken mag, reist ihr im Koop tatsächlich nicht in die Welt des Hostes. Stattdessen bleibt jeder von euch in seinem eigenen Spiel, nur eure Figuren überlappen miteinander. Habt ihr also Pokémon Purpur, werden auch im Multiplayer eure bereits abgeschlossenen Story-Aufgaben bei euch beendet sein (selbst wenn eure Koop-Partner sie noch nicht gemacht haben). Auch die Pokémon, die um euch herum spawnen, werden nur aus der Purpur-Edition sein.

Hier kommt aber ein kleiner Trick ins Spiel: Während um euch herum Pokémon aus eurer Edition spawnen, spawnen um eure Mitspieler*innen wiederrum Pokémon aus ihren eigenen Editionen. Und die könnt ihr auch sehen, wenn ihr nah genug beieinander seid.

Das heißt: Wollt ihr die Pokémon einer anderen Edition sehen und fangen, muss eine Person in eurer Nähe sein, welche die andere Edition hat. Ihr könnt also nicht einfach alleine losziehen und alle exklusiven Pokémon fangen, das Spiel zwingt euch hier gemeinsam unterwegs zu sein.

Einen kleinen Nachteil gibt es: Da ihr euch die gespawnten Pokémon quasi teilt, kann jedes Pokémon auch nur von einer Person gefangen werden. Entdeckt ihr etwa ein Shiny-Pokémon, kann das schon mal zu Diskussionen führen.

Sucht ihr selbst auch nach Shinys, könnt ihr entweder mit Sandwiches nachhelfen, oder diesen einfachen Trick nutzen:

So startet ihr Koop in Karmesin/Purpur

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Multiplayer in Pokémon Karmesin und Purpur startet und mit euren Freund*innen gemeinsam spielt, haben wir hier den Guide für euch verlinkt. Für alle weiteren Guides rund um Karmesin/Purpur könnt ihr auch in unserer Übersicht vorbeischauen.