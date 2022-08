Pokémon Kristall: Für ein Shiny-Karnimani kann man auch mal 1.400 Resets hinlegen

Mit Pokémon Kristall wurde eingeführt, wonach seitdem viele Trainer auf der Jagd sind: Die Shiny-Versionen. Mit sehr viel Glück konnte im Gameboy Color-Titel sogar direkt zu Beginn ein schillerndes Starter-Pokémon ergattert werden. Ein Fan und Sammler hat sein Spiel jetzt einfach so oft neu gestartet, bis er ein Karnimani in der schillernden Version bekommen hat. Dafür musste er allerdings wirklich viel Geduld beweisen und den Titel stolze 1.400 Mal von vorn beginnen.

Darum geht's: Ein passionierter Pokémon-Sammler und Shiny-Jäger zeigt in einem TikTok-Video das Ergebnis einer langen Reise. Laut eigenen Angaben hat Streamer und Trainer youroldpaljosh über 1.400 Mal die Kristall-Edition zurückgesetzt, um einen neuen Versuch zu starten und eine Chance auf das schillernde Starter-Pokémon Karnimani zu bekommen – mit Erfolg.

Die Chance, direkt zum Start des altehrwürdigen Gameboy Color-Spiels ein Shiny Karnimani zu ergattern, stehen offenbar bei eins zu 8.192. Damit handelt es sich um ein wirklich seltenes Pokémon und rein rechnerisch hatte Josh also sogar noch ziemliches Glück. Theoretisch hätte es gut sein können, dass er sogar noch deutlich öfter einen Reset hinlegen muss. Hier der Link zum TikTok.

Wieso das Ganze? Pokémon sind cool, Shinys noch cooler und hier wird beides vereint. Aber Spaß beiseite: Mittlerweile ist es beinahe schon Tradition, besonders seltenen Shinys hinterher zu jagen und insbesondere Streams mit diesem Inhalt erfreuen sich größter Beliebtheit. Genau wie das Pokémon Karnimani selbst, das ein echter Fan-Liebling ist.

Was sind Shiny-Pokémon? In den Pokémon-Spielen gibt es seit der Kristall-Edition von 2001 auch sogenannte Shiny-Versionen aka schillernde Pokémon. Die unterscheiden sich zwar nicht in ihren Fähigkeiten von den normalen Fassungen, sehen aber ein bisschen anders aus und sind extrem selten. Dementsprechend haben sie sich zu einem wahren Objekt der Begierde entwickelt.

Die nächsten Pokémon-Editionen heißen Karmesin und Purpur. Der neueste Teil der Reihe erscheint am 18. November dieses Jahres für die Nintendo Switch und führt haufenweise Neuerungen ein. Wir dürfen zum Beispiel erstmals durch eine nahtlos offene Spielwelt streifen und im Koop-Modus antreten. Zusätzlich gibt es mit Gen 9 natürlich auch viele komplett neue Pokémon.

Wie oft habt ihr schon mal ein Spiel neu gestartet?