In Pokémon Legenden Z-A könnt ihr euch womöglich ein bisher nie fangbares Pokémon mit einzigartiger Attacke schnappen

Ein seltenes Pokémon kehrt mit Legenden Z-A zurück.

Mit dem ersten Gameplay-Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A wurde ein seltenes Pokémon angeteast, das in keinem bisherigen RPG spielbar war. Der neue Teil spielt wieder in Illumina City. Ihr kennt die Metropole bereits auf Pokémon X und Y. Passend dazu trefft ihr auch erneut auf den Charakter Azett und seine Begleitung Floette.

Die beiden spielen wieder eine wichtige Rolle, denn Azett leitet das Hotel, das eure Spielfigur im neuen Abenteuer als Basis benutzt. Sein befreundetes Floette ist ein besonderes Exemplar der Ewigblütler-Art. Bisher konnte diese Variante nie gefangen oder gespielt werden, dabei kann es sogar eine einzigartige Attacke lernen.

Warum ist Ewigblütler-Floette besonders?

Floette ist ein Feen-Pokémon aus der sechsten Generation. Es entwickelt sich aus der Vorstufe Flabébé ab Level 19 und kann sich mit einem Leuchtstein zu Florges weiterentwickeln.

Die Blüte, die Floette im Arm hat, kann in verschiedenen Farben auftreten. Zu den normalen Varianten gehören Rotblütler, Gelbblütler, Orangeblütler, Blaublütler, und Weißblütler. Dazu kommt eben noch Azetts außergewöhnliche Ewigblütler-Art.

Kein Wunder, immerhin hat Azetts Floette eine ziemlich tragische Hintergrundgeschichte. Während eines Krieges in Kalos vor 3.000 Jahren starb das kleine Wesen. Azett war deswegen so verzweifelt, dass er mit einer als "Ultimativen Waffe" bekannten Maschine viele Pokémon opferte, um mit ihrer gesammelten Lebensenergie seinen Freund wiederzubeleben.

Das hat auch geklappt. Floette kehrte zurück und der Prozess machte sowohl das Pokémon als auch Azett unsterblich. Als das auferstandene Ewigblütler-Floette allerdings vom Preis seines zweiten Lebens erfuhr, verließ es vor Enttäuschung seinen alten Freund für lange Zeit.

Erst im Laufe der Handlung von X und Y schafft es das Feen-Pokémon Azett seine Taten zu verzeihen und schließt sich ihm wieder an.

Einzigartige Attacke und gute Stats

Ewigblütler Floette unterscheidet sich nicht nur optisch durch die schwarz-rote Blüte von seinen Artgenossen, sondern hat auch einiges auf dem Kasten. Zwar konnte das Wesen nie erspielt werden, aber aus den Daten des Spiels lassen sich trotzdem einige Eigenschaften ablesen.

So liegen die Base-Stats deutlich höher als bei normalen Floettes. Es ist sogar fast so stark, wie die Weiterentwicklung Florge. Ewigblütler Floette kann sich aber offenbar nicht selbst weiterentwickeln.

Dafür kann es eine einzigartige Attacke lernen. Mit Stufe 50 kann es den Feen-Angriff Lux Calamitatis einsetzen. Der Move verursacht Schaden beim Gegner, erzeugt aber einen so immensen Rückstoß, dass es beim Anwenden selbst die Hälfte des angerichteten Schadens abbekommt.

Ewigblütler-Floette hängt in Z-A auf jeden Fall mit der Spielfigur ab.

Warum könnte Legenden Z-A es spielbar machen? Die Pokémon Company hat in der Vergangenheit bereits Sprites für Ewigblütler-Floette in Pokémon Home integriert. Das spricht zumindest dafür, dass geplant ist, es auch spielbar zu machen.

Thematisch wäre denkbar, dass wir dem Duo im Laufe von Legenden Z-A helfen und sich das Ewigblütler-Floette aus Dankbarkeit unserem Team anschließt. Im offiziellen Gameplay-Video gibt es zudem eine kurze Sequenz, in der Ewigblütler-Floette in vertrauter Nähe der Spielfigur schwebt, abseits von Azette im Hintergrund.

Was denkt ihr: Lässt Legenden Z-A das seltene Pokémon endlich in euer Team oder sollte es treu an der Seite von Azette bleiben?