Leak von Pokémon-Legenden: Z-A zeigt ein Taschenmonster aus der 1. Generation in brandneuer Form

Bevor Togepi die Bühne betrat, war Starmie das wohl wichtigste Pokémon der Wasser-Arenaleiterin Misty.

Pokémon-Legenden: Z-A knüpft direkt an das Arceus an, bringt aber gleichzeitig auch neue Features mit. Die machen sich unter anderem im kreativen Durchqueren des Schauplatzes Illumina City sowie den Echtzeit-Elementen der Pokémon-Kämpfe bemerkbar. Euch erwarten zusätzlich brandneue Pokémon-Formen, etwa zu einem bestimmten Taschenmonster der ersten Generation.

1. Gen-Pokémon bekommt neue Form

Auf der Social-Media-Plattform X hat der bekannte Account @CentroLeaks die besondere Form eines Pokémons bestätigt. Obwohl der Leaker in der Vergangenheit auch falsche Aussagen getroffen hat, handelt es sich dabei im Bezug zu Pokémon um eine eher verlässliche Quelle. Beim betreffenden Taschenmonster handelt es sich um Starmie, dem Signatur-Pokémon der Wasser-Arenaleiterin Misty.

Starmie bekommt Mega-Entwicklung: Weil Pokémon-Legenden: Z-A insbesondere an die Editionen X und Y der sechsten Pokémon-Generation anknüpft, handelt es sich bei der neuen Form von Starmie um dessen Mega-Entwicklung.

Mega-Entwicklungen sind besondere Entwicklungsstadien der Pokémon, in die sie sich in Kombination mit dem richtigen Gegenstand im Verlauf eines Kampfes entwickeln können. Sobald der Kampf vorbei ist, entwickelt sich das Pokémon in seine ursprüngliche Form zurück.

Nicht jedes Pokémon hat eine eigene Mega-Entwicklung. Tatsächlich haben in der sechsten Generation lediglich 46 Exemplare die besondere Form spendiert bekommen. Mit Legenden: Z-A wird sich diese Zahl erhöhen.

Das ist über die Mega-Entwicklung von Starmie bekannt: Den geleakten Bildern zufolge bekommt die Mega-Entwicklung von Starmie zwei lange Beine spendiert, auf denen es erstmals laufen kann. Als Pokémon mit den beiden Typen Wasser und Psycho hat es sich bisher vor allem im Wasser oder schwebend in der Luft fortbewegt.

Die Beine sowie die Möglichkeit zur Fortbewegung an Land sollen zumindest den Leaks nach keine Auswirkungen auf die Typen von Starmie haben. Obwohl es bei anderen Mega-Entwicklungen durchaus möglich ist, dass das Pokémon neue Typen annimmt, soll das hier nicht der Fall sein.

Was genau das Alleinstellungsmerkmal des neuen Starmies im Hinblick auf die Pokémon-Kämpfe wird, ist noch unklar. Neben Typen-Veränderungen war es in der Vergangenheit auch möglich, dass die Mega-Entwicklung den Taschenmonstern neue Fähigkeiten verpasst. Sollte Starmie seine Typen also wirklich beibehalten, wäre also diese Neuerung gut denkbar.

Wie das neue Mega-Starmie dann wirklich aussieht und ob es in Pokémon-Legenden: Z-A vorkommt, zeigt sich spätestens mit dem Release des Spin-offs. Dieser soll sowohl für die aktuelle Switch als auch für die Switch 2 gegen Ende 2025 passieren.

