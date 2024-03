Fans glauben die Starter in Pokémon-Legenden: Z-A zu wissen und das sind sie wohl

Plinfa könnte einer der neuen Starter sein.

Wie schon in der Pokémon-Hauptreihe konnten Fans in Pokémon-Legenden: Arceus zwischen drei unterschiedlichen Startern wählen. Es ist anzunehmen, dass auch Pokémon-Legenden: Z-A diese Tradition fortführen wird.

Das Besondere an dem Spin-off ist, dass es keine drei neuen Starter gibt – vielmehr stehen drei Pokémon zur Auswahl, die aus unterschiedlichen Generationen der Hauptreihe kommen. In Arceus waren es Feurigel, Ottaro und Bauz. Fans glauben zu wissen, welche Starter es in Z-A geben wird und teilen ihre Theorie.

Auf welche Starter tippen die Fans? Twitter-User TheRealXboxNerd glaubt daran, dass die Starterpokémon eine Verbindung zu Frankreich haben. Aus dem Trailer wissen wir bereits, dass Illumina City eine größere Rolle spielen wird. Die Stadt stammt aus der Kalos-Region in Pokémon X und Y und ist von der Form her an Frankreich angelehnt.

Deshalb tippt der User auf folgende Pokémon:

Serpifeu (Serpiroyal hat seine Inspiration vom französischen Adel)

Flemmli (Der Hahn ist das Nationaltier Frankreichs)

Plinfa (Impoleon wurde nach Napoleon benannt, einem französischen General)

Einen weiteren Hinweis auf genau diese drei Starter hat NTom64_Lyfe gefunden. Im Trailer des DLCs von Pokémon Karmesin & Purpur sind nämlich die drei Starterpokémon aus Pokémon-Legenden: Arceus mit genau den drei Pokémon in unterschiedlichen Szenen zu sehen, die TheRealXboxNerd als Starter vorausgesagt hat:

Doch es gibt eine Sache, die gegen diese Theorie spricht: Mit Flemmli und Plinfa gäbe es gleich zwei Kükenpokémon, die als Starter zur Auswahl stehen. Womöglich könnte eines der beiden Pokémon ausgetauscht werden, damit die Starter noch unterschiedlicher sind.

Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen von The Pokémon Company. Da Pokémon-Legenden: Z-A erst in 2025 erscheinen wird, dürfte es noch einige Monate dauern, bis wir neue Informationen zum Spiel erhalten.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Pokémon-Legenden: Z-A soll 2025 für Nintendo Switch erscheinen. Es könnte sogar sein, dass das Spiel einer der Launch-Titel für die Switch 2 sein wird. Gerüchten zufolge soll die Konsole nämlich im März 2025 erscheinen. Doch diese Informationen sind bislang unbestätigt.

Dieses Mal erwartet Fans nicht das feudale Japan, sondern eine futuristisch angehauchte Spielwelt. Es verschlägt uns nach Illumina City, eine riesige Metropole. Alle weiteren Infos haben wir für euch im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Was denkt ihr: Welche Starter wird es in Pokémon-Legenden Z-A geben?