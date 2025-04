Leak von Pokémon-Legenden: Z-A zeigt Mega-Entwicklung eines Starter-Pokémon und für die Fans ist das ein Schuss in den Ofen

Impergator ist der Wasser-Starter aus der zweiten Generation und feiert viele Jahre später sein Comeback in Z-A.

Nun, da der Release von Pokémon-Legenden: Z-A noch in diesem Jahr stattfinden soll, ist die Zeit der Leaks gekommen. Insider sowie Fans suchen dabei nach jeder noch so kleinen Information, um sie vor der Veröffentlichung mit der Community zu teilen. So auch die Mega-Entwicklung von einem der drei Starter-Pokémon.

So sieht wohl die Mega-Entwicklung von Impergator aus

Auf der Social-Media-Plattform X teilt der bekannte Leaker Centro LEAKS das Design von Mega-Impergator. Hier könnt ihr selbst einen Blick darauf werfen:

Das ist auf dem Bild zu sehen: Beim Design von Impergator verändert sich wenig, abgesehen von dessen Kopf. In der Mega-Entwicklung bekommt es eine rote Maske aufgesetzt, die uns entfernt an Shardrago erinnert.

Wie verlässlich ist Centro LEAKS?

Der Account Centro LEAKS gilt als eine eher verlässliche Quelle, die in der Vergangenheit immer wieder reale Leaks geteilt hat. Allerdings hat Centro LEAKS durchaus auch falsche Aussagen getroffen. Da Impergator beziehungsweise Karnimani einer der drei Starter von Pokémon-Legenden: Z-A ist, scheint eine Mega-Entwicklung für das Taschenmonster sehr realistisch.

Während es sich beim Design also um die reale Mega-Entwicklung von Impergator handeln kann, solltet ihr die Information trotzdem mit Vorsicht genießen. Vor allem, solange sich keine der offiziellen Quellen wie Nintendo, The Pokémon Company oder Game Freak dazu äußert.

Der Community gefällt Mega-Impergator gar nicht – größtenteils

Der Tweet von Centro LEAKS wurde bereits über 1,5 Millionen Mal (Stand 14. April 2025) angezeigt. Da ist es nachvollziehbar, dass durch die große Reichweite einige Personen ihrer Enttäuschung zum Design von Mega-Impergator Luft machen. So hoffen die beiden User @xR0M4Rx und @CristianVeraBr1, dass es sich bei dem Leak um eine Falschaussage handelt. Die beiden wollen das neue Design nicht wahrhaben.

Dem User @Mimikyu641 gefällt das Design auch nicht und die Person mutmaßt auch, woran das liegen könnte. Und zwar sei laut @Mimikyu641 Impergator ohnehin bereits das hässlichste Pokémon überhaupt – also sei es kein Wunder, dass seine Mega-Entwicklung vielen missfällt.

Der User @A0ZZer0 hat hierfür eine realistischere Theorie: Wahrscheinlich mögen so viele das Design nicht, weil es durch die wenigen Veränderungen faul wirke. Deswegen zeigt @A0ZZer0 ältere Mega-Entwicklungen der Pokémon Absol, Zobiris und Ampharos, um zu beweisen, dass bereits in der Vergangenheit die Taschenmonster lediglich kleinere Anpassungen für ihre Mega-Entwicklung bekommen haben.

Zwischen vielen negativen Reaktionen und Memes entdecken wir auch die eine oder andere freudige Stimme. So glaubt der User @Qiwame, der Einzige zu sein, der die Maske fühlt. Das können wir verneinen, weil sich weitere Personen wie @Rotoscare oder @FrappeFizzyy melden und ihre Begeisterung über die neue Mega-Entwicklung von Impergator bekunden.

An der Stelle sind wir besonders auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Wie gefällt euch das neue potenzielle Design von Mega-Impergator und was würdet ihr anders machen?