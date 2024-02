Fans glauben fest, dass Pokémon Legends: Z-A für Switch 2 erscheint und das spricht alles dafür

Pokémon Legenden: Z-A kommt für Switch 2, glauben viele Spielerinnen und Spieler.

2025 erscheint mit Pokémon Legenden: Z-A ein brandneues RPG aus dem Hause Game Freak, das das auf Erkundung ausgerichtete Spielprinzip von Legenden: Arceus fortsetzt und uns dabei in die futuristische Metropole Illumina City schickt. Fans glauben jetzt, dass es sich hierbei um einen Launch-Titel für die gemunkelte Nintendo Switch 2 handelt, die angeblich im nächsten Jahr aufschlagen soll.

Alle bisher bekannten Infos zu Pokémon Legenden: Z-A haben wir hier für euch zusammengefasst:

Wie wir in der Videobeschreibung des Debüt-Trailers auf dem offiziellen YouTube-Kanal von The Pokémon Company lesen, soll Pokémon Legenden: Z-A 2025 "für Nintendo Switch-Systeme" auf den Markt kommen – Mehrzahl also.

Den Ankündigungs-Trailer von Pokémon Legenden: Z-A, der auf der gestrigen Pokémon Presents 2024 gezeigt wurde, seht ihr hier:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Mit "Switch-Systeme" sind nicht nur die Standard-Switch, sondern auch die Lite sowie OLED gemeint. Einige Spieler*innen glauben jedoch, dass hierunter auch der gemunkelte Switch-Nachfolger fällt, wobei das natürlich hoch spekulativ ist.

Doch Fans haben noch weitere Hinweise auf einen möglichen Switch 2-Release von Pokémon Legenden: Z-A gefunden (via IGN):

Der Release-Zeitraum: Neuesten Gerüchten zufolge, soll der Nintendo Switch-Nachfolger im März 2025 kommen, weil Nintendo aktuell noch an einem starken Launch-Lineup schraube.

Bekannte Twitter-Kanäle und Insider wie "Stealth" werfen nun die Vermutung in den Raum, dass zu den möglichen Launch-Spielen für die Switch 2 neben einem neuen 3D-Mario auch Pokémon-Legenden: Z-A gehören könnte.

Da Pokémon-Legenden: Z-A ohnehin 2025 erscheinen soll, wäre eine Switch 2-Version des RPGs also logisch, glauben Fans. Zumal Nintendo in der Weihnachts-Saison 2024 diesmal kein neues Pokémon herausbringt.

"(Pokémon-Legenden: Z-A) erscheint 100% für Switch und Switch 2 im März", schreibt der bekannte Twitch-Streamer "GamesCage_" auf Twitter/X.

"2025, wa? Die Möglichkeit, die Feiertage ausfallen zu lassen, ist eine große Sache, und diese Tatsache verleiht dem Leak zum Switch 2-Release im Jahr 2025 noch mehr Glaubwürdigkeit. Der Start mit einem Pokémon-Spiel wäre eine Wiederholung des Switch-Starts: ein großes, unverzichtbares Spiel.", schreibt ein anderer Fan auf Reddit.

Ein Switch 2-Release von Pokémon-Legenden: Z-A ist demnach nicht ausgeschlossen. Aber Achtung: Da die Switch 2 bislang nicht offiziell bestätigt ist und es sich bei dem Release im März 2025 nur um ein Gerücht handelt, ist hierbei aber dennoch höchste Vorsicht geboten. Alles nur Spekulation.

Freut ihr euch auf Pokémon Legenden: Z-A?