Pokémon Legenden Z-A macht bei der Spielwelt diesmal eine Sache komplett anders - und es wird nicht allen gefallen

Pokémon Legends Z-A spielt in der Stadt.

Mit Pokémon-Legenden: Z-A erwartet uns im kommenden Jahr der Nachfolger von Pokémon-Legenden: Arceus. Diesmal verschlägt es uns allerdings nicht ins feudale Sinnoh, sondern wieder in die Moderne.

Als Schauplatz dient dabei diesmal Illumina City – eine riesige Stadt inmitten der Kalos-Region, die langjährige Serienfans bereits aus den beiden Editionen Pokémon X und Y kennen.

Was jetzt bestätigt wurde: Wir erkunden in Pokémon Legenden: Z-A ausschließlich Illumina City. Das stellt Nintendo of America nun auf der Plattform Twitter/X noch einmal klar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Keine Natur, nur Stadt

Jap, richtig gelesen: Weite Landstriche, saftig grüne Wälder und raue Berglandschaften – all das wird es in Pokémon Legenden Z-A wohl nicht geben, und das wird nicht allen Pokémon-Fans gefallen.

Alle Natur-Liebhaber*innen, die in Legenden: Arceus Abenteuerluft geschnuppert haben, indem sie in der weiten Wildnis des RPGs auf Pokémon-Jagd gegangen sind, müssen sich jetzt ans neonlichtgeflutete Stadtleben von Illumina gewöhnen.

Ohnehin ist die Entscheidung eines rein urbanen Settings für ein Pokémon-Spiel ungewöhnlich: Denn in den klassischen Pokémon-Editionen von Game Freak treffen wir wilde Pokémon in der Regel nur außerhalb von Städten an.

Mehr zum Thema Pokémon Presents 2024: Alle News und Ankündigungen zum Pokémon Day im Überblick von Annika Bavendiek

Es ist also davon auszugehen, dass in Legenden: Z-A mit dieser Regel gebrochen wird und wir wilde Taschenmonster diesmal auch zwischen Wohnhäusern, in dunklen Gassen und Einkaufspassagen einfangen. Konkrete Gameplay-Details zu Legnden: Z-A stehen aber noch aus.

Schreibt uns gerne mal in den Kommentaren, was ihr über das neue Setting denkt.

Den Enthüllungs-Trailer von Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr euch hier ansehen:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Pokémon-Legenden: Z-A wurde im Rahmen des Pokémon Presents 2024-Events enthüllt, das Anfang der Woche stattfand. Das neue RPG aus dem Hause Game Freak soll im Jahr 2025 für Nintendo Switch erscheinen, hat aber noch kein konkretes Release-Datum.

Bei Pokémon-Legenden: Z-A handelt es sich um den Nachfolger von Pokémon-Legenden: Arceus aus dem Jahr 2022 und setzt das auf Erkundung ausgelegte Spielprinzip fort.