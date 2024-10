Pokémon-Legenden: Z-A-Leak enthüllt 3 weitere Pokémon für das Spiel - 2 davon haben eine komplett neue Form

Auch Zeraora soll in einer neuen Form in Pokémon-Legenden: Z-A auftauchen.

Bevor die zehnte Generation der Pokémon-Reihe erscheint, erwartet uns 2025 zuerst noch der Ableger Pokémon-Legenden: Z-A für die Switch. Obwohl der Release aber gar nicht mehr so weit entfernt ist, wissen wir abseits eines ersten Teasers noch gar nicht allzu viel zum Spiel.

Der große Hacking-Angriff auf Game Freak vor einigen Tagen hat allerdings ein paar weitere Details enthüllt. Dazu zählen auch drei weitere Pokémon, die ins Spiel kommen sollen – zwei von ihnen sogar mit einer neuen Form.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, allerdings sind neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber nicht auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Zwei komplett neue Mega-Evolutionen

Zu Pokémon-Legenden: Z-A gibt es bislang nur einen Teaser-Trailer, der aber schon einige Details verrät. Unter anderem wissen wir, dass das Spiel uns nach Illumina City in der Kalos-Region führt und natürlich einige bekannte Pokémon wie Pikachu, Garados, Dragonir, Feelinara und mehr dabei sein werden:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Daneben teast der Trailer auch die Rückkehr von Mega-Evolutionen an, deren Symbol ist nämlich kurz am Ende zu sehen. Das ist auch besonders mit Blick auf den neuen Leak der Game Freak-Dateien interessant. Daraus gehen nämlich drei weitere Pokémon hervor, die angeblich in Legenden: Z-A auftauchen sollen.

Dazu gehört auch Flunschlink, weit interessanter dürften aber die anderen beiden Pokémon sein: Dabei soll es sich nämlich um Mega-Evolutionen des legendären Pokémon Zygarde und des mysteriösen Pokémon Zeraora handeln.

Damit sind zwei komplett neue Formen zumindest inoffiziell bestätigt, es ist also durchaus wahrscheinlich, dass wir noch weitere neue Mega-Evolutionen im Spiel bekommen werden.

Daneben stecken im Leak auch noch ein paar weitere angebliche Details zu Pokémon-Legenden: Z-A. Demnach sollte das Spiel ursprünglich für einen Release 2024 geplant gewesen sein, musste dann aber auf 2025 geschoben werden. Trotzdem befindet es sich wohl weiterhin für die aktuelle Nintendo Switch in Entwicklung.

Angeblich soll der oder die Hacker*in sogar Zugriff auf einen komplett spielbaren Build von Legenden: Z-A haben. Das lässt sich allerdings nicht belegen, da die Person zumindest davon bislang keine Clips ins Netz gestellt hat.

Das ist auch gut so, denn selbst wenn die Version bereits spielbar ist, handelt es sich um eine unfertige Fassung, die nicht das fertige Produkt widerspiegeln dürfte.

Habt ihr schon Wünsche für neue Mega-Evolutionen in Pokémon-Legenden: Z-A?