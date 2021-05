Pokémon-Legenden: Arceus hat einen offiziellen Release-Termin

Entwickler Game Freak und Nintendo haben das offizielle Release-Datum für Pokémon-Legenden: Arceus bekannt gegeben. Der Titel wird laut der offiziellen Seite zum Spiel am 28. Januar 2022 veröffentlicht und exklusiv für die Switch erscheinen. Bislang war lediglich bekannt, dass der Titel "Anfang 2022" erscheinen werde.

Mit Legenden-Arceus wagt sich ein Pokémon-Spiel erstmals in Open World-Gebiet und bietet eine komplett offene Spielwelt, die ihr erforschen und entdecken könnt. Das Setting ist ebenfalls schon bekannt, denn es verschlägt euch in die Sinnoh-Region, die in der vierten Generation eingeführt wurde.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Spiel findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

2 1 Mehr zum Thema Pokémon-Legenden Arceus: Release, Gameplay, Starter: Alle bekannten Infos im Überblick

Auch Release von Strahlender Diamant & Leuchtende Perle bekannt

Darüber hinaus wurde auch verraten, wann die die Neuauflage der Pokémon Teile Diamant und Perl - die auf der Switch Strahlender Diamant & Leuchtende Perle heißen wird - offiziell erscheint.

Auf diesen Titel müssen wir nicht bis zum nächsten Jahr warten, sondern können schon 2021 loslegen. Am 19. November ist es soweit. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr hier.

Freut ihr euch auf die Pokémon-Releases?