Pokémon Let's Go - 5 neue Gameplay-Videos zeigen Kampfanimationen

Entwickler Game Freak hat jetzt fünf neue (kurze) Gameplay-Videos zum Nintendo Switch-RPG Pokémon: Let's Go veröffentlicht, die uns einen Blick auf die Kämpfe, vor allem aber auf die neuen Kampfanimationen werfen lassen. Die sehen definitiv etwas hübscher aus als in den 3DS-Ablegern.

Das Kampf-Interface zeigen die Videos aber nicht. Wer einen Blick aufs Interface samt Attackenauswahl werfen möchte, der schaut sich das E3 2018-Gameplay zu Pokémon Let's Go an.

Hier alle fünf neuen Clips in einem Youtube-Video. Das originale Material findet ihr auf dem japanischen Youtube-Channel von Pokémon.

Im November schickt Pokémon Let's Go Switch-Spieler nach Kanto zurück. Die Neuinterpretation der Gelben Edition hat viele Neuerungen parat, von der Verknüpfung mit Pokémon GO bis hin zur Vereinfachung der Fangmechanik.

Das grundlegende Kampfsystem behält Pokémon Let's Go aber bei.

Immer noch rundenbasiert: Zwar kämpfen wir wegen der Überarbeitung der Fangmechanik nicht mehr gegen wilde Pokémon, bestreiten aber weiterhin Trainer-Kämpfe.

Hierbei verlässt sich das Switch-RPG auf klassische rundenbasierte Duelle, bei denen wir eine von insgesamt vier Attacken auf unsere Gegner abfeuern.

Map zeigt das neue Kanto

So sieht die Map der Region in Pokémon Let's GO aus