The Pokémon Company versaut Magnetilo-Plüschtier und entschuldigt sich

Dieser Produktionsfehler ist sehr effektiv: Wie die Website Kotaku berichtet, haben offizielle Pokémon-Shops offenbar ein fehlerhaftes Magnetilo in den Handel gebracht, für das sich The Pokémon Company jetzt sogar entschuldigen musste.

Was ist schiefgelaufen? Links und rechts vom kugelrunden Körper des kleinen Elektro-Pokémon befinden sich zwei Magneten. Das sind im Grunde die Arme von Magnetilo, mit deren elektromagnetischer Kraft es unter anderem schweben oder Attacken ausführen kann. Die Plus- und Minus-Pole beider Magnete zeigen dabei jeweils in eine unterschiedliche Richtung – sollten sie zumindest. Bei dem Plüsch-Magnetilo sind sie fälschlicherweise nämlich genau gleich angeordnet.

Die unteren Bilder verdeutlichen die Fehler: Der rote Pol des (auf dem Bild) rechten Magneten müsste sich eigentlich unten befinden, der blaue oben:

Wie das das Magnetilo-Plüschtier korrekterweise aussehen müsste:

Wie Kotaku weiterhin schreibt, ist das fehlerhafte Magnetilo bereits im Juli 2020 in den Handel gekommen und wurde unter anderem in japanischen Pokémon Centers, offiziellen Stores sowie bei Amazon Japan bis Januar 2021 zum Kauf angeboten.

Mittlerweile hat sich The Pokémon Company auf der japanischen Website für das fehlerhafte Plüschtier entschuldigt. Das Unternehmen werde in Zukunft bei der Qualitätskontrolle mehr Acht auf die Produkte geben. Aber hey: Wer ein Magnetilo mit verdrehtem Ärmchen erworben hat, besitzt jetzt immerhin eine echte Seltenheit.

Hättet ihr das Magnetilo-Plüschtier mit dem Schönheitsfehler gekauft?