Pokémon-Meilenstein: Mit Karmesin/Purpur wurde das 1000 Pokémon enthüllt und es ist... goldig?!

Pokémon Karmesin und Purpur sind da! Die beiden neuen Editionen feiern heute Launch-Tag und führen neben Koop und einer Open World auch neue Pokémon ein. Die bringen den Zähler jetzt sogar über die magische Grenze: Insgesamt gibt es jetzt 1.008 Monster zum in die Tasche stopfen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, welchem Pokémon die Ehre zu teil wird, Nummer 1.000 zu sein. Wir verraten es euch.

Pokémon #1000 wurde veröffentlicht und so sieht's aus

Wie wird gezählt? Selbstverständlich scheiden sich die Geister daran, wie genau die Gesamtanzahl der vielen Pokémon errechnet werden muss. Regionale Varianten bleiben beispielsweise außen vor, aber spezielle regionale Evolutionen werden mitgezählt – sofern sie einen eigenen, anderen Namen haben.

Zuletzt waren es 905 Pokémon, die mit den DLCs von Pokémon Schwert und Schild zustande kamen. Jetzt pushen die beiden neuen Editionen von heute, Karmesin und Purpur, die Zahl der Pokémon auf 1.008.

Aber genug geredet, ihr wollt das Pokémon Nr. 1000 sehen:

Nummer 1.000 erstrahlt in komplett goldenem Glanz und hat auch den passenden Namen: Während die englischsprachige Variante Gholdengo heißt, hört die deutsche Version auf den Namen Monetigo. Das passt natürlich zu dem etwas gewöhnungsbedürftigen Aussehen. "Böse" Zungen behaupten, es sehe aus wie ein Müsli-Maskottchen (via: IGN). Uns erinnert es eher an Skydancer und andere aufgeblasenen Figuren, die beispielsweise vor Autohäusern für die Werbung eingesetzt werden.

Das Besondere an Nr. 1000: Monetigo ist eine Evolutionsform von Gierspenst. Das kann nur zu Gholdengo weiter entwickelt werden, wenn ihr 1.000 Gierspents-Münzen einsammelt. Ihr wisst schon, das tausendste Pokémon, tausend Münzen, das dürfte kein Zufall sein.

Goldrichtig! Passend dazu zeigt das Pokédex-Bild Monetigo auf einem Surf- oder Snowboard, das aus diesen Goldmünzen bestehen zu scheint. Also zusätzlich dazu, dass das Pokémon selbst ebenfalls aus purem Gold geformt worden sein soll.

Mehr über Pokémon Karmesin und Purpur erfahrt ihr hier:

Pokémon Karmesin und Purpur sind heute am 18. November für die Nintendo Switch erschienen. In den ersten Tests wird zwar das spaßige Gameplay gelobt, aber die Technik macht offenbar noch größere Probleme. Unseren GamePro-Test zu Karmesin und Purpur findet ihr hier.

Wie goldig (also liebreizend) findet ihr das tausendste Pokémon? Seid ihr schon dabei, alle zu fangen?