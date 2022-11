Mit Karmesin und Purpur erscheinen morgen, am 18. November 2022, die neuen Editionen der neunten Pokémon-Generation. Das Test-Embargo ist allerdings bereits heute gefallen. Wie Game Freaks versuchter Open World-Neuanfang international abschneidet und wo das RPG auf Metacritic und Open Critic steht, lest ihr in dieser Übersicht.

Im GamePro-Test konnte Karmesin und Purpur das poké-typische Sammelfieber entfachen, allerdings konnte uns die Open World von Paldea am Ende nicht so überzeugen, wie wir es uns anfangs gewünscht hatten:

Pokémon Karmesin und Purpur auf Metacritic und Open Critic:

Metacritic: 78 bei 36 Kritiken*

78 bei 36 Kritiken* Open Critic: 76 bei 25 Kritiken*

*abgerufen am 17. November 2022 um 13:32 Uhr.

Internationale Review-Scores im Überblick

Website Wertung GamePro 75 Gamesradar+ 3/5 GameSpot 8/10 Hobby Consolas 90/100 TheSixthAxis 7/10 Shacknews 7/10 VG24/7 4/5 Guardian 3/5 Nintendo Life 7/10 Digital Trends 4,5/5 Videogameschronicle 4/5 Screenrant 4,5/5 Inverse 7/10

Was gefällt und was nicht?

Schwache Grafik/Technik: Wie wir im GamePro-Test, kritisieren die meisten internationalen Websites die Grafik und Technik des Open World-Abenteuers, die der geplanten Poké-Revolution einen Strich durch die Rechnung machten.

"Eine interessante Neuausrichtung des traditionellen Pokémon-Gameplays zugunsten einer Open World, die jedoch an ihrer leblosen Grafik und Umgebungen leidet", schreibt beispielsweise Lottie Lynn von Eurogamer.

"Pokémon Karmesin und Purpur sind ehrgeizige neue Franchise-Einträge, die durch die miserable Performance zurückgehalten werden.", so Donovan Erskine von Shacknews.

Frischer Wind für die Reihe: Gelobt wird allerdings der generelle Versuch, die veraltete Pokémon-Formel neu auszurichten. "Ein bedeutender Fortschritt gegenüber Pokémon Schwert und Schild. Und obwohl es offensichtlich ist, wie das Spiel weiter verbessert werden könnte, ist dies das ehrgeizigste und unterhaltsamste Pokémon seit langem.", meint David Jenkins von Metro GameCentral.

