Mit Karmesin und Purpur lieferte Game Freak zwar ein solides Pokémon-RPG, konnte aber keine wirklichen Jubelstimmen einfangen. Der erste Serienausflug in eine richtige Open World hat insbesondere mit technischen Problemen und repetitiven Story-Missionen zu kämpfen, weshalb Pokémon Generation 9 letztendlich nicht an alte Serienerfolge anknüpfen kann.

Wie genau sich der neueste Ableger der Reihe im Vergleich zu den früheren Pokémon-Spielen schlägt, zeigt uns das untere Ranking. Hier findet ihr alle Hauptteile geordnet nach ihrem Score auf Metacritic.

Pokémon-Hauptteile geordnet nach Metascore

Pokémon Y - Metascore: 88

Pokémon X - 87

Pokémon HeartGold - 87

Pokémon SoulSilver - 87

Pokémon Schwarz - 87

Pokémon Weiß - 87

Pokémon Sonne - 87

Pokémon Mond - 87

Pokémon Diamant - 85

Pokémon Pearl - 85

Pokémon UltraSonne - 84

Pokémon UltraMond - 84

Pokémon Platinum - 83

Pokémon Omega Rubin - 83

Pokémon-Legenden: Arceus - 83

Pokémon Rubin - 83

Pokémon Alpha Saphir - 82

Pokémon Feuerrot - 81

Pokémon Blattgrün - 81

Pokémon Weiß 2 - 80

Pokémon Schwarz 2 - 80

Pokémon Schild - 80

Pokémon Schwert - 80

Pokémon Let's Go: Evoli - 80

Pokémon Let's Go: Pikachu - 79

Pokémon Smaragd - 76

Pokémon Strahlender Diamant - 73

Pokémon Leuchtende Perle - 73

Pokémon Karmesin - 73

Pokémon Purpur - 72

Als großer Sieger des Metacritic-Rankings geht also Pokémon Y hervor, das 2013 gemeinsam mit seinem Editions-Pendant Pokémon X die sechste Generation auf dem Nintendo 3DS einläutete. X und X führten damals als erste Editionen die Möglichkeit ein, den eigenen Charakter mit unterschiedlichen Kleidungsstücken zu individualisieren. Neu waren außerdem Mega-Entwicklungen und Massenbegegnungen. Zwei Features also, die der traditionellen Formel aus Kämpfen und Sammeln etwas mehr Tiefe verliehen.

Auf den letzten Plätzen landen hingegen die neuesten Serienableger Karmesin und Purpur, die nicht nur in Sachen Optik und Technik enttäuschen, sondern auch viel spielerisches Potenzial am Wegesrand liegen lassen. Zwar macht das Sammeln von Pokémon genauso viel Spaß wie eh und je, allerdings spielen sich die Missionen der Hauptstory unterm Strich zu gleichförmig.

Was in Pokémon Karmesin und Purpur gut läuft und was schlecht, das erklären wir euch im dazugehörigen GamePro-Testvideo:

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Unseren geschriebenen Test zu Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr hingegen hier nachlesen.

Pokémon Karmesin und Purpur ist seit dem 18. November 2022 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Mittlerweile ist ein neues Update für das Nintendo Switch-Abenteuer erschienen, das einige Bugs beheben soll.

Wie sieht euer persönliches Pokémon-Ranking aus?