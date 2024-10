Pokémon Sonne und Mond: Großer Leak offenbart gestrichene Inhalte, darunter eine fliegende Evoli-Entwicklung und Level-System für Trainer

Zu mehr Evoli-Entwicklungen sagen wir nicht nein. Deswegen hätten wir gerne die Flug-Eeveelution gesehen.

Über zwei Wochen nach dem Hacking-Angriff auf Game Freak kommen frische Informationen über Pokémon-Spiele ans Licht. Aufgrund der schieren Größe des Leaks (er wird auch Teraleak genannt, weil 1 TB an Daten aufgedeckt wurden) ist das auch keine Überraschung. Umso mehr dafür die Inhalte, die nach und nach offenbart werden.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, allerdings sind neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber nicht auf die originalen, geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Diese Inhalte wurden aus Pokémon Sonne und Mond gestrichen – allen voran eine Evoli-Entwicklung

Aus der siebten Pokémon-Generation, die in der Alola-Region spielt, wurden während dem Entwicklungsprozess Inhalte gestrichen. Grundsätzlich ist das in der Spieleentwicklung völlig normal – für interessante Was-wäre-wenn-Szenarien sorgen diese gestrichenen Inhalte dennoch.

Unser persönliches Highlight aus den gestrichenen Inhalten von Pokémon Sonne und Mond ist definitiv die gestrichene Flug-Entwicklung von Evoli. Die Eeveelutions (ein englisches Wortspiel zwischen Eevee (Evoli) und Evolution) genießen schließlich auch so schon eine hohe Beliebtheit unter Pokémon-Fans und Game Freak wusste bisher mit den meisten Designs zu begeistern.

Der Grund dafür, dass Game Freak sich gegen die Implementierung der fliegenden Eeveelution entschieden hat, ist, dass das ursprüngliche Design dem eines Fans zu ähnlich gewesen sei. Als Folge davon sah Game Freak die Kosten für das Pokémon als zu hoch an und legte den Plan vorerst aufs Eis, um in Zukunft nochmals über die Wichtigkeit des neuen Pokémons nachzudenken.

Auch zwei Pokémon-Generationen später scheinen sich die Kosten für die fliegende Eeveelution nicht zu lohnen, falls sie nicht bereits ganz aufgegeben wurde.

Weitere gestrichene Inhalte aus Pokémon Sonne und Mond

Auch andere Elemente wurden aus den Spielen gestrichen. Diese könnt ihr in der untenstehenden Liste sehen:

Pikachu bzw. Raichu hätte mal eine regionale Feuer-Form bekommen sollen.

bzw. hätte mal eine bekommen sollen. Trainer-Levelsystem hätte euch ermöglicht, eure eigene Spielfigur zu Leveln. Neue Levels hätten unter anderem Fähigkeiten freigeschaltet, mit denen ihr im Spiel weitergekommen wärt.

hätte euch ermöglicht, eure eigene Spielfigur zu Leveln. Neue Levels hätten unter anderem Fähigkeiten freigeschaltet, mit denen ihr im Spiel weitergekommen wärt. Sogenannte Mini-Pokémon hätten euch auf der Oberwelt begleiten können und gelegentlich in Kämpfen unterstützende Attacken ausgeführt. Außerhalb von Kämpfen hätten die Mini-Pokémon Items aufgesammelt oder weitere Taschenmonster entdeckt, die ihr mit dem Pokémon-Sucher fotografieren könnt.

hätten euch auf der Oberwelt begleiten können und gelegentlich in Kämpfen unterstützende Attacken ausgeführt. Außerhalb von Kämpfen hätten die Mini-Pokémon Items aufgesammelt oder weitere Taschenmonster entdeckt, die ihr mit dem Pokémon-Sucher fotografieren könnt. Raid-Feature hätte euch im Koop gegen riesige Mecha-Pokémon kämpfen lassen. Ausgestattet mit jeweils drei Pokémon hättet ihr euch beweisen müssen und dabei lediglich Heilung von Beeren bekommen, die ihr auf der Insel gefunden hättet.

hätte euch im Koop gegen riesige Mecha-Pokémon kämpfen lassen. Ausgestattet mit jeweils drei Pokémon hättet ihr euch beweisen müssen und dabei lediglich Heilung von Beeren bekommen, die ihr auf der Insel gefunden hättet. Es hätte einen Ankleide-Modus gegeben.

gegeben. Multiplayer-Minispiel, in dem ihr Inseln von anderen Spieler*innen besuchen könnt und Aufträge auf dem Touchscreen ausführt.

Einige Jahre nach der Veröffentlichung der Spiele könnt ihr sehen, dass einige der Ideen doch noch in zukünftigen Editionen aufgegriffen wurden. So könnt ihr eure Trainer*innen in den nachfolgenden Spielen mal mehr, mal weniger verkleiden oder ab Pokémon Karmesin und Purpur allein oder mit Mitspieler*innen auf Tera-Raids gehen.

Während ein Feuer-Pikachu bestimmt eine interessante regionale Form hergegeben hätte, wünschen wir uns insbesondere die Eeveelution in einem zukünftigen Spiel – und das nicht nur, weil es eine perfekte Hommage an das fliegende Pikachu aus alten Tagen wäre.

Welche der gestrichenen Inhalte hättet ihr am liebsten gesehen oder seid ihr zufrieden damit, wie sich Game Freak darüber entschieden hat?