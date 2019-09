Pokémon-Seite teast mysteriöses Glitch-Pokémon an & Fans rätseln

Pokémon Schwert & Schild-Fans zerbrechen sich aktuell über ein mysteriöses Pokémon den Kopf. Beziehungsweise über einen Glitch, der auf der offiziellen Webseite zum Nintendo Switch-Spiel aufgetaucht ist. Dass der da nicht zufällig auftaucht und es sich nicht wirklich um einen Glitch handelt, dürfte allen klar sein. Aber was sich genau dahinter verbirgt, sorgt natürlich trotzdem für wildes Rätselraten. Es gibt auch schon eine ziemlich vielversprechende Theorie.

Darum geht's: Wer die Homepage der offiziellen Pokémon Schwert & Schild-Seite besucht, kann dort ein seltsames, kleines Ding entdecken. Wer den Mauszeiger darauf bewegt, erlebt allerdings sein oder ihr blaues Wunder: Das komische Etwas bewegt sich! Dasselbe Spiel nochmal an neuer Stelle und siehe da: Ihr könnt draufklicken und gelangt auf eine eigene Seite.

Die stellt den mysteriösen Pokémon-Glitch vor und gibt schon mal einige Informationen preis. Zum Beispiel, dass es sich um ein Pokémon vom Typ "Kampf" handelt, es 117 Kilogramm wiegt und über die Fähigkeit "Felsenfest" verfügt. Dazu kommen noch einige andere, lückenhafte Textpassagen.

So sieht es aus:

Den Dreh raus? Viele Fans vermuten, dass es sich bei dem angeteasten Pokémon um eine regionale Sonderform beziehungsweise die Weiterentwicklung von Porenta handeln könnte. Drehen wir das Bild, sieht es tatsächlich nach einer Art Federvieh mit Schild, Lanze und Sonnenbrille aus.

Leak bestätigt? Es gab vor einiger Zeit bereits einen Leak zur neuen Galar-Region in Pokémon Schwert & Schild, in dem von "Sirfetch'd" die Rede war, der regionalen Evolution von Farfetch'd aka Porenta. Das würde sehr gut passen.

Auch im Hinblick auf den Beschreibungstext mit den Lücken würde das durchaus Sinn ergeben:

My SPECULATION:



Only Farfetch'd that have survived many battles can attain this evolution. When this Pokémon's stick/leek shatters, it will retire from combat.



The image appears to be something holding up a sword cane. The green and white makes me think a leek. pic.twitter.com/wFRUjMg150