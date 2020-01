Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX offiziell angekündigt

Nintendo hat auf der heutigen Pokémon Direct - alle Infos findet ihr in der großen Zusammenfassung - den Titel Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX angekündigt. Es ist der erste Teil der Rescue Team-Serie, der jetzt als Remake für die Nintendo Switch erscheint. In Deutschland sind die Spiele unter den Namen Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau bzw. Team Rot bekannt.

Mytery Dungeon kommt auf die Switch

Die Spiele erschienen 2006 für den Gameboy Advance und den Nintendo DS. Die Mystery Dungeon-Spiele unterscheiden sich in ihrer Mechanik deutlich von der Hauptreihe, denn hier schlüpfen wir in Pokémon, erkunden Dungeons, gehen auf Rettungsmissionen und verbessern unsere Fertigkeiten.

Weitere Spiele der Reihe waren:

Erkundungsteam Zeit & Dunkelheit (2008, Nintendo DS)

(2008, Nintendo DS) Erkundungsteam Himmel (2008, Nintendo DS)

(2008, Nintendo DS) Portale in die Unendlichkeit (2013, Nintendo 3DS)

(2013, Nintendo 3DS) Super Mystery Dungeon (2016, 3DS)

Kurios: In den ersten Serienteilen wird am Anfang des Spiels mithilfe eines Persönlichkeitstests festgelegt, welches Pokémon man spielt. In Mystery Dungeon Rot/Blau stehen 15 Starter-Pokémon und insgesamt 386 Taschenmonster zur Wahl.

Demo ab sofort verfügbar

Der Release von Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX ist am 6. März 2020. Noch heute wird eine kostenlose Demo des Spiels im eShop erscheinen.

