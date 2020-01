Pokémon Direct Januar 2020: Zusammenfassung aller neuen Infos

Wir haben alle Ankündigungen und neuen Infos der Pokémon Direct vom heutigen 9. Januar 2020 in eine schicke Übersicht gepackt. Was gibt's neues in der Welt der bunten Taschenmonster? Wir verraten es euch.

Mystery Dungeon Rescue Team DX angekündigt

Mystery Dungeon Rescue Team DX erschien ursprünglich 2006 und bekommt nun ein Remake für Nintendo Switch. In Mystery Dungeon spielen wir keinen Menschen, sondern steuern unsere kleinen Monster selbst. Dabei arbeiten wir in Teams, um anderen Pokémon aus der Patsche zu helfen.

Wann ist der Release? Die Switch-Version erscheint am 6. März 2020.

Mehr Infos zu Mystery Dungeon Rescue Team DX findet ihr hier.

Schwert & Schild bekommen DLCs & Expansion Pass

Anstatt wie in den vorherigen Generationen eine dritte Pokémon-Edition zu veröffentlichen, bekommen wir für Schwert und Schild kostenpflichtige DLCs und jeweils einen Expansion Pass aka Season Pass. Es wird also einen Schwert-Expansion Pass geben und einen Schild-Expansion Pass.

Wer ihn kauft, erhält automatisch Zugriff auf die beiden DLCs, die ebenfalls im Zuge der Direct angekündigt wurden:

The Isle of Armor/ Insel der Rüstungen: Release im Juni 2020

Release im Juni 2020 The Crown Tundra/ Schneelande der Krone: Release im Herbst 2020

Wie teuer sind Expansion Passes? 30 Euro.

Die beiden Erweiterungen erscheinen für beide Editionen, jedoch sind in Schwert und Schild einige unterschiedliche neue Monster anzutreffen.

Beide DLCs entführen uns in neue Gegenden, bringen brandneue Pokémon, neue Legendarys und lassen uns gegen neue Trainer antreten. Neue Kleidung soll's ebenfalls geben. Zudem sollen über 200 alte Pokémon hinzukommen.

Mehr Infos zu den Expansion Passes findet ihr hier.

Pokémon Home kommt im Februar 2020

Der bereits angekündigte Cloud-Service Pokémon Home erscheint im Februar 2020.

Was ist Pokémon Home? Dabei handelt es sich um den Quasi-Nachfolger von Pokémon Bank. Eine App fürs Smartphone und für die Nintendo Switch, die es uns erlaubt, Monster von Pokémon GO und Pokémon Let's Go in eine Cloud hochzuladen, um sie wiederum auf Schwert und Schild zu übertragen.

Zudem können wir über Pokémon Home mit anderen Spielern tauschen, sowohl lokal als auch über das Internet.

Was ist eure Meinung zur Pokémon Direct?