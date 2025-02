Ab heute könnt ihr den neuen Pokémon-Anime vom Your Name-Animationsstudio anschauen und Dragoran schlüpft in die Hauptrolle

Dragoran darf auch mal im Rampenlicht einer Serie stehen – und das als Postbote! (Bild: © Pokémon Company)

Heute findet der offizielle Pokémon Day (dt. Pokémon-Tag) statt. In diesem Jahr hat sich die Pokémon Company etwas Besonderes einfallen lassen – es wird einen neuen Anime mit Dragoran im Mittelpunkt geben!

Dragoran als Postbote und Helfer in der Not

Der offizielle japanische X-Account von Pokémon hat den neuen Anime "Dragoran und der Postbote" bereits am 6. Februar 2025 angekündigt und heute wird er dann auch veröffentlicht. Der Anime soll auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Franchises erscheinen.

Nach Informationen des japanischen Online-Magazins Natalie Comics wird der neue Anime vom Animationsstudio CoM Wave Films produziert, welches zu den angesehensten und besten Animationsstudios Japans zählt. Das Studio ist unter anderem für ihre Umsetzungen der weltweit erfolgreichen Animes "Your Name", "Weathering with you" und "Suzume" von Makoto Shinkai bekannt.

Hier könnt ihr den neuesten Trailer zum Anime anschauen:

Aber worum geht es in "Dragoran and the Postman" überhaupt? Die Geschichte dreht sich um ein junges Mädchen namens Hana, den kleinen Jungen Rio und ein Dragoran, der als Postbote Briefe und Pakete austrägt.

Hana bewundert seit ihrer Kindheit das Dragoran in ihrer Nachbarschaft. Eines Tages bekommt sie einen Brief von genau diesem Dragoran, der aber seltsamerweise gar nicht an sie, sondern jemand anderen gerichtet zu sein scheint. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf den Weg in die Stadt und dort den Jungen Rio als Absender ausfindig.

Rio wollte seinem Vater, der außerhalb der Stadt in der Kanto-Region arbeitet, zum Geburtstag einen Brief schicken. Fälschlicherweise landete der Brief bei Hana und nicht bei Rios Vater. Nun sieht es so aus, als würde der Brief nicht mehr rechtzeitig zum Geburtstag ankommen. Es ist nun also an Hana, Rio und Dragoran, den Brief doch noch pünktlich zuzustellen.

Es gibt bislang keine genauen Informationen dazu, ob weitere Folgen für das Anime-Special geplant sind. Der offizielle X-Account von Pokémon gab nur bekannt, dass "Dragoran und der Postbote" ein "Anime-Short" sein wird.

Wie ist eure Meinung zu einem Pokémon-Anime, indem es dem Anschein nach ausnahmsweise keine Trainer-Kämpfe gibt und welches Pokémon ist euer Favorit?