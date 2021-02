Nintendo hat vor wenigen Tagen ihre aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Sechs Spiele für die Nintendo Switch haben inzwischen die 20-Millionen-Marke durchbrochen. Darunter auch Pokémon Schwert und Schild, das am 31. Dezember 2020 bei 20,35 Millionen verkaufter Einheiten stand.

Bronze für Schwert und Schild: Damit ist Pokémon Schwert und Schild das am dritt meisten verkaufte Spiel der Serie. Lediglich die Ableger für Gameboy (Color), Pokémon Gold/Silber und Pokémon Rot/Blau/Grün, rangieren noch vor den Ablegern für die Switch. Pokémon Gold und Silber ist mit 23,73 Millionen Einheiten für Schwert und Schild durchaus noch einholbar. Immerhin besteht für den aktuellen Teil noch eine aktive Community, die sich stetig erweitert.

Die Magie der Switch

Der Erfolg von Pokémon Schwert und Schild mag für manche ein wenig überraschend kommen, da der Titel bei vielen Fans nicht besonders beliebt ist. Die Serie verkauft sich allerdings traditionell prächtig. Ableger der Hauptreihe landen in der Regel bei über 15 Millionen verkaufter Einheiten. Der Rest ist wohl der Popularität der Switch zuzuschreiben, von der sich inzwischen 80 Millionen Einheiten in der Wildnis befinden.

Neue Ankündigung in diesem Monat?

Insider rechnen Ende Februar mit einer Pokémon-Direct von Nintendo, in der ein neues Spiel angekündigt werden könnte. Vermutlich wird es sich dabei aber um ein Spin-Off handeln. Am 30. April erscheint mit New Pokémon Snap ein weiteres Spin-Off und ein Nachfolger des beliebten N64-Titels.

Habt ihr Pokémon Schwert und Schild gezockt, und hat es euch gefallen?