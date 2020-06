Pokémon im Cuphead-Stil: Lustiger Cartoon erschienen

Wie hätte ein Pokémon-Cartoon ausgesehen, wenn er in den 1940er-Jahren erschienen wäre? Das zeigt der "Pokétoon", eine kurze Episode, in welcher das Taschenmonster Zurrokex die Hauptrolle spielt.

Pokémon im Cuphead-Stil: Der rund vierminütige Cartoon mit dem Titel "Chase the Beans" erinnert stark an den Platformer Cuphead, da der Grafikstil des Zeichentrick-Films genau wie die Optik von Cuphead an die Cartoons von Max Fleischer aus den 40er-Jahren angelehnt sind.

Zurrokex und das Mimigma

Eine Verkettung unglücklicher Ereignisse: Die Geschichte des Kurzfilms ist recht simpel. Zurrokex findet einige herzförmige Bohnen, die er gerne essen möchte. Das führt ihn zu einem Bahnhof. Die Bohnen fallen dort aus einem Sack, der mit einem Wagen transportiert wird. Durch unglückliche Umstände verschlägt es Zurrokex in einen Waggon des Zuges.

Die Eisenbahn fährt los, doch Zurrokex entdeckt wieder die Spur der Bohnen und folgt ihr, wodurch er in einem der Abteile jede Menge Chaos verursacht. Aus einem der geöffneten Koffer scheint ein Geist zu springen, der sich als Mimigma entpuppt. Zurrokex rennt aus Angst zurück in die Wildnis, verfolgt von dem Mimigma.

Ob weitere Episoden von Pokétoon folgen, ist nicht klar. Diese erste Episode ist aber sehr liebenswert produziert und macht Lust darauf, weitere derartige Kurzgeschichten mit den Pokémon erleben zu dürfen.

Der Stil, die liebevollen Zeichnungen und auch die passende Musik im Stil der 40er-Jahre erschaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Der kurze Zeichentrick-Film stellt einen starken Kontrast zu den moderneren, oft computergenerierten Cartoons dar.