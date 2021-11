Pokémon Perl und Diamant führen neues Gebiet Hamanasu-Park für legendäre Pokémon ein

In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle könnt ihr ein neues Gebiet besuchen, dass es so nicht in den Nintendo DS-Originalen gab. Was ihr dort findet, macht den Besuch aber sehr lohnenswert: In Hamanasu-Park treiben sich nämlich vor allem legendäre Pokémon herum. Allerdings ist der Bereich erst recht spät im Spiel erreichbar und ihr braucht auch noch besondere Steinplatten, um die legendären Pokémon fangen zu können. Ein neuer Trailer stellt das Ganze vor.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: So funktioniert Hamanasu Park

Darum geht's: Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle lassen die Pokémon-Teile der vierten Generation in neuem Glanz erstrahlen. Sie verpassen den Spielen aber nicht nur einen neuen Look, sondern führen offenbar auch ein komplett neues Gebiet ein, das Hamanasu-Park heißt und vor allem Legendären Pokémon vorbehalten ist.

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

Wie komme ich dahin? Der Hamansu-Park ist erst erreichbar, wenn ihr in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle Einzug in die Ruhmeshalle gehalten habt. Im Park gibt es einige spezielle Höhlen, in denen die Begegnungen mit den legendären Pokémon stattfinden.

Das erwartet euch dort: In den Kammern der Höhlen stoßt ihr dann auf einige Sockel und "es heißt, dass ein legendäres Pokémon erscheint", wenn ihr eine Steinplatte in die passenden Sockel packt. Woher ihr die bekommt, steht noch nicht fest, aber sie sind wohl im restlichen Spiel verteilt. Die Formen kommen uns allerdings ziemlich bekannt vor:

Diese legendären Pokémon gibt es: Wie gewohnt gibt es in den beiden verschiedenen Spielfassungen natürlich auch wieder unterschiedliche legendäre Pokémon. Ihr könnt sie aber dann zum Beispiel durch Tauschen mit anderen auch erhalten, wenn ihr wollt.

Strahlender Diamant:

Raikou

Entei

Suicune

Ho-Oh

Leuchtende Perle:

Arktos

Zapdos

Lavados

Lugia

Ihr könnt in Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant aber auch noch zwei weitere Legendäre Pokémon bekommen und müsst dafür kaum etwas tun. Wer nämlich Pokémon Schwert oder Pokémon Schild besitzt, bekommt einfach so Mew und Jirachi geschenkt. Wenn das neue Pokémon-Spiel für die Switch erscheint, solltet ihr dringend auch diesen überraschend umfangreichen und etwas bizarren Day One-Patch laden.

Auf welches Legendäre Pokémon freut ihr euch am meisten?