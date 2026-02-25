Live

Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker

In den nächsten Tagen könnt ihr Bungies neuen Extraction-Shooter Marathon auf PS5, Xbox Series X/S und PC ausprobieren. Wir haben alle Infos für euch.

Tobias Veltin
25.02.2026 | 17:00 Uhr

Ab dem 26. Februar könnt ihr Marathon ausprobieren. Ab dem 26. Februar könnt ihr Marathon ausprobieren.

Kurz vor dem offiziellen Start am 5. März 2026 lässt euch Bungie im Rahmen einer Open Beta in den neuen neuen Extraction Shooter Marathon hineinschnuppern. Die "Server Slam" genannte Probephase dauert vier Tage und lässt euch mehrere Inhalte des Shooters ausprobieren.

Live-Ticker zum Server Slam-Start von Marathon

Mittwoch, 25.02.2026

17:00 Uhr

Marathon startet morgen seinen "Server Slam" und wir begleiten das natürlich mit einem Live-Ticker. Ich (Tobi) werde euch bis zum offziellen Startschuss mit den wichtigsten Infos zur Beta versorgen, einige davon findet ihr weiter unten in diesem Artikel. Ich wünschen euch schon mal viel Spaß!

Video starten 2:25 Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen

Marathon: Die wichtigsten Infos zum Server Slam im Überblick

  • Startdatum: 26. Februar 2026
  • Enddatum: 02. März 2026
  • Start-und End-Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit

Wer kann teilnehmen? Alle mit einer PlayStation 5, Xbox Series X/S oder einem PC. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, ihr müsst das Spiel also nicht vorbestellt oder euch für einen Key registriert haben.

Diese Inhalte könnt ihr ausprobieren

  • Zwei Zonen/Maps: Perimter, Dire Marsh
  • Fünf Runner-Klassen: Destroyer, Assassin, Recon, Vandal, Triage
  • Aufträge von fünf Fraktionen: CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA, Arachne
  • Die ersten Level des Progressions-Systems

Wenn ihr wissen wollt, was das alles zu bedeuten hat und was Marathon überhaupt ist, solltet ihr meinen Übersichtsartikel zum Spiel konsultieren.

Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter
von Tobias Veltin
Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter

Diese Belohnungen gibt es

Im Laufe des Server Slams könnt ihr durch den Abschluss bestimmter Aufgaben Belohnungen freischalten

  • Einführungsmission abschließen: Standard Arrival Cache (enthält Overrun und Hardline-Waffen)
  • Runner-Level 10 erreichen: Enhanced Arrival Cache (enthält Enhanced Magnum und Enhanced Hardline)
  • Runner-Level 30 erreichen: Deluxe Arrival Cache (enthält Deluxe Magnum and Enhanced Volley Rifle sowie Deluxe Base Backpack)

Außerdem bekommt ihr bei der Teilnahme am Server Slam je nach Plattform unterschiedliche Waffenanhänger.

Wichtig: Den Spielfortschritt des Server Slams könnt ihr nicht mit ins Hauptspiel nehmen, dort startet ihr also wieder bei Null.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Marathon

Marathon

Genre: Shooter

Release: 05.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker

vor 4 Stunden

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion

vor einem Tag

Keine zweite Chance für Marathon-Cheater: Bungie will gnadenlos gegen Betrüger vorgehen und Accounts beim ersten Vergehen für immer bannen

vor einer Woche

Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter

vor einer Woche

Marathon Open Beta: Termin, Belohnungen, Inhalte und mehr zum Server Slam im Februar/März
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker

vor 16 Minuten

Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker
PS Plus Essential Lineup für März 2026 wird heute enthüllt: Alles zu Uhrzeit und neuen Bonus-Spielen im Live-Ticker   3     1

vor 18 Minuten

PS Plus Essential Lineup für März 2026 wird heute enthüllt: Alles zu Uhrzeit und neuen Bonus-Spielen im Live-Ticker
Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4

vor 21 Minuten

Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4
Resident Evil Requiem: Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release?   8     1

vor 21 Minuten

Resident Evil Requiem: Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release?
mehr anzeigen