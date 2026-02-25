Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker

Kurz vor dem offiziellen Start am 5. März 2026 lässt euch Bungie im Rahmen einer Open Beta in den neuen neuen Extraction Shooter Marathon hineinschnuppern. Die "Server Slam" genannte Probephase dauert vier Tage und lässt euch mehrere Inhalte des Shooters ausprobieren.
Live-Ticker zum Server Slam-Start von Marathon
Mittwoch, 25.02.2026
17:00 Uhr
Marathon startet morgen seinen "Server Slam" und wir begleiten das natürlich mit einem Live-Ticker. Ich (Tobi) werde euch bis zum offziellen Startschuss mit den wichtigsten Infos zur Beta versorgen, einige davon findet ihr weiter unten in diesem Artikel. Ich wünschen euch schon mal viel Spaß!
Marathon: Die wichtigsten Infos zum Server Slam im Überblick
- Startdatum: 26. Februar 2026
- Enddatum: 02. März 2026
- Start-und End-Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit
Wer kann teilnehmen? Alle mit einer PlayStation 5, Xbox Series X/S oder einem PC. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, ihr müsst das Spiel also nicht vorbestellt oder euch für einen Key registriert haben.
Diese Inhalte könnt ihr ausprobieren
- Zwei Zonen/Maps: Perimter, Dire Marsh
- Fünf Runner-Klassen: Destroyer, Assassin, Recon, Vandal, Triage
- Aufträge von fünf Fraktionen: CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA, Arachne
- Die ersten Level des Progressions-Systems
Wenn ihr wissen wollt, was das alles zu bedeuten hat und was Marathon überhaupt ist, solltet ihr meinen Übersichtsartikel zum Spiel konsultieren.
Diese Belohnungen gibt es
Im Laufe des Server Slams könnt ihr durch den Abschluss bestimmter Aufgaben Belohnungen freischalten
- Einführungsmission abschließen: Standard Arrival Cache (enthält Overrun und Hardline-Waffen)
- Runner-Level 10 erreichen: Enhanced Arrival Cache (enthält Enhanced Magnum und Enhanced Hardline)
- Runner-Level 30 erreichen: Deluxe Arrival Cache (enthält Deluxe Magnum and Enhanced Volley Rifle sowie Deluxe Base Backpack)
Außerdem bekommt ihr bei der Teilnahme am Server Slam je nach Plattform unterschiedliche Waffenanhänger.
Wichtig: Den Spielfortschritt des Server Slams könnt ihr nicht mit ins Hauptspiel nehmen, dort startet ihr also wieder bei Null.
