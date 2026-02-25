Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker

Ab dem 26. Februar könnt ihr Marathon ausprobieren.

Kurz vor dem offiziellen Start am 5. März 2026 lässt euch Bungie im Rahmen einer Open Beta in den neuen neuen Extraction Shooter Marathon hineinschnuppern. Die "Server Slam" genannte Probephase dauert vier Tage und lässt euch mehrere Inhalte des Shooters ausprobieren.

Live-Ticker zum Server Slam-Start von Marathon

17:00 Uhr Marathon startet morgen seinen "Server Slam" und wir begleiten das natürlich mit einem Live-Ticker. Ich (Tobi) werde euch bis zum offziellen Startschuss mit den wichtigsten Infos zur Beta versorgen, einige davon findet ihr weiter unten in diesem Artikel. Ich wünschen euch schon mal viel Spaß!

Marathon: Die wichtigsten Infos zum Server Slam im Überblick

Startdatum: 26. Februar 2026

26. Februar 2026 Enddatum: 02. März 2026

02. März 2026 Start-und End-Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit

Wer kann teilnehmen? Alle mit einer PlayStation 5, Xbox Series X/S oder einem PC. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, ihr müsst das Spiel also nicht vorbestellt oder euch für einen Key registriert haben.

Diese Inhalte könnt ihr ausprobieren

Zwei Zonen/Maps: Perimter, Dire Marsh

Perimter, Dire Marsh Fünf Runner-Klassen: Destroyer, Assassin, Recon, Vandal, Triage

Destroyer, Assassin, Recon, Vandal, Triage Aufträge von fünf Fraktionen: CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA, Arachne

CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA, Arachne Die ersten Level des Progressions-Systems

Wenn ihr wissen wollt, was das alles zu bedeuten hat und was Marathon überhaupt ist, solltet ihr meinen Übersichtsartikel zum Spiel konsultieren.

Diese Belohnungen gibt es

Im Laufe des Server Slams könnt ihr durch den Abschluss bestimmter Aufgaben Belohnungen freischalten

Einführungsmission abschließen: Standard Arrival Cache (enthält Overrun und Hardline-Waffen)

Standard Arrival Cache (enthält Overrun und Hardline-Waffen) Runner-Level 10 erreichen: Enhanced Arrival Cache (enthält Enhanced Magnum und Enhanced Hardline)

Enhanced Arrival Cache (enthält Enhanced Magnum und Enhanced Hardline) Runner-Level 30 erreichen: Deluxe Arrival Cache (enthält Deluxe Magnum and Enhanced Volley Rifle sowie Deluxe Base Backpack)

Außerdem bekommt ihr bei der Teilnahme am Server Slam je nach Plattform unterschiedliche Waffenanhänger.

Wichtig: Den Spielfortschritt des Server Slams könnt ihr nicht mit ins Hauptspiel nehmen, dort startet ihr also wieder bei Null.